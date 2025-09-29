J.K. Rowling critica a Emma Watson por su postura trans

La autora de los libros que dieron origen al fenómeno mundial criticó duramente a la actriz Emma Watson, quien interpretó a Hermione Granger, luego de que la intérprete expresara su desacuerdo con las posturas de J.K. Rowling respecto a las personas transgénero.
Rowling, de 60 años, publicó este lunes un extenso mensaje en la red social X (antes Twitter), donde calificó a Watson de "ignorante" y cuestionó su autoridad moral para hablar sobre el tema.
"Tiene tan poca experiencia de la vida real que ignora lo ignorante que es", escribió la novelista, asegurando que esa supuesta falta de perspectiva se debe a que la actriz "nunca ha experimentado la vida adulta sin el respaldo de la riqueza y la fama".
La respuesta de Watson
Las declaraciones de J.K. Rowling se produjeron después de que Watson, de 35 años, abordara el tema en el pódcast sobre salud mental de Jay Shetty el pasado jueves. Sin mencionar directamente a la escritora, la actriz se refirió a las diferencias de opinión que han surgido entre ambas:
"Mi mayor deseo es que las personas que no están de acuerdo con mi opinión me quieran, y espero poder seguir queriendo a personas con las que no necesariamente comparto la misma visión", señaló Watson, quien lamentó que "nunca se pudo mantener una conversación franca sobre el asunto".
Sus palabras fueron interpretadas como una referencia al distanciamiento que mantiene con Rowling desde hace varios años, luego de que la autora fuera acusada de transfobia por sus comentarios y artículos relacionados con la identidad de género.
Rowling no cede en sus posturas
Lejos de suavizar su posición, J.K. Rowling afirmó que Watson y Daniel Radcliffe —el actor que dio vida a Harry Potter y quien también ha criticado abiertamente a la escritora— "han dejado claro en los últimos años que creen que su antigua asociación profesional les otorga un derecho, o incluso una obligación, particular de criticar su visión sobre el debate trans".
"Años después de terminar su participación en Potter, siguen asumiendo el papel de portavoces de facto del mundo que creé", escribió Rowling. Además, recordó la relación cercana que tuvo con ellos en su infancia durante el rodaje de las películas: "Cuando conoces a alguien desde los diez años, es difícil desprenderse de cierta protección".
Una disputa que no cesa
La controversia entre J.K. Rowling y parte del elenco de Harry Potter lleva más de un lustro en la esfera pública. En 2020, tanto Watson como Radcliffe se pronunciaron en apoyo a la comunidad trans y en contra de los comentarios de la escritora, lo que marcó el inicio de un distanciamiento irreversible.
Desde entonces, Rowling ha mantenido una postura firme, alegando que sus opiniones están basadas en la defensa de los derechos de las mujeres, mientras que sus críticos la acusan de fomentar discursos discriminatorios.
El más reciente cruce de declaraciones demuestra que la tensión entre la autora y quienes alguna vez encarnaron a sus personajes más icónicos continúa sin resolverse. La saga de Harry Potter sigue siendo un referente cultural, pero su creadora y los actores que le dieron vida en la pantalla parecen estar cada vez más alejados no solo en lo personal, sino también en lo ideológico.
