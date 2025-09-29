Liam Hemsworth Cierra Redes tras Reemplazo en 'The Witcher'

Liam Hemsworth se prepara para encarnar al icónico personaje de Geralt de Rivia en la cuarta temporada de The Witcher, que llegará a Netflix el 30 de octubre.
La plataforma de streaming confirmó la incorporación del actor australiano tras la salida de Henry Cavill, quien lideró la serie durante sus tres primeras temporadas.
En una entrevista con Entertainment Weekly, Liam Hemsworth reveló que la reacción de los fanáticos a su casting lo llevó a alejarse de las redes sociales durante gran parte del año pasado.
"Hubo bastante ruido y tuve que dejarlo de lado. Empezó a convertirse en una distracción. He lidiado con este tipo de cosas muchas veces antes y, al final del día, amo hacer películas, contar historias y actuar.", confesó.
Y añadió: "Simplemente no quiero que nada de eso afecte la manera en que estoy contando la historia que quiero contar. Me alejé de las redes sociales y del internet la mayor parte del año pasado".
Liam Hemsworth, que ha protagonizado éxitos de taquilla como Los Juegos del Hambre y Independence Day: Resurgence, reconoce la presión que implica reemplazar a un favorito del público.
La noticia de la salida de Henry Cavill devastó a muchos seguidores, quienes se habían encariñado con su interpretación del brujo.
Sin embargo, el propio actor de Man of Steel intentó anticipar cualquier reacción negativa dando inmediatamente su bendición a Liam Hemsworth.
"En mi lugar, el fantástico Sr. Liam Hemsworth asumirá el manto del Lobo Blanco. Como con los más grandes personajes literarios, paso la antorcha con reverencia por el tiempo que pasé interpretando a Geralt y con entusiasmo por ver la visión de Liam sobre este hombre tan fascinante y matizado", declaró Cavill en un comunicado oficial.
Lauren Hissrich, creadora y showrunner de The Witcher, explicó a Entertainment Weekly que las conversaciones sobre la salida de Cavill habían comenzado mucho antes de que se anunciara oficialmente el reemplazo.
"Él tenía planes para otros roles a los que realmente quería dedicarse. Y para nosotros, no queríamos retener a alguien y forzarlo a hacer algo que no deseaba. Por eso sentimos que fue una decisión realmente simbiótica", dijo.