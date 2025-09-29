Lupillo Rivera sorprende al anunciar que ha perdido la audición

Con la sinceridad que le caracteriza, Lupillo Rivera abrió su corazón para compartir un íntimo mensaje en sus redes sociales en el que dio a conocer que enfrenta una pérdida progresiva de audición.
El cantante acompañó sus emotivas palabras con unas imágenes donde se le ve preocupado, vulnerable y hasta llorando. En su publicación, el cantante de 53 años decidió mostrar una faceta pocas veces vista: la de un hombre que enfrenta un duro reto de salud.
"Hoy quiero abrir mi corazón con ustedes... La gente ve a Lupillo Rivera en el escenario, fuerte, sonriente, pero detrás hay una realidad que me duele aceptar", escribió el intérprete, generando de inmediato una ola de comentarios y muestras de cariño.
El artista relató cómo su vida diaria se ha visto alterada. "No escucho las alarmas en la mañana, no escucho cuando mi equipo me despierta, y lo que más me duele... a veces ya ni puedo escuchar bien cuando mis propios hijos me hablan. Eso me parte el alma".
"En los conciertos me guío por la vibración del escenario, pero aunque el público no lo note, la verdad es que batallo mucho. Y sí... he llorado, porque duele no poder estar al 100 como siempre lo he estado para ustedes", relató.
Lupillo Rivera indicó que su oído derecho ha perdido completamente la capacidad auditiva, mientras que el izquierdo conserva una funcionalidad limitada.
Seguirá luchando
A pesar de esta condición, Lupillo Rivera expresó su intención de continuar con sus actividades profesionales y agradeció el apoyo recibido por parte de sus seguidores y familiares.
"Yo voy a seguir luchando, porque ustedes y mi familia son mi motor. Pero no olviden que la salud es primero... sin ella no hay escenario, no hay música, no hay nada. ?❤️", puntualizó.
El cantante de regional mexicano Lupillo Rivera acaba de lanzar su libro autobiográfico Tragos Amargos: Gloria e Infierno de El Toro del Corrido, una retrospectiva de su vida en la que hace revelaciones muy personales: desde este problema de salud que pone en riesgo su carrera, hasta su último encuentro con su difunta hermana Jenni Rivera.
A lo largo de 33 capítulos, Tragos Amargos — publicado el 16 de septiembre en Estados Unidos por Penguin Random House y que pronto llegará a México — hace un entrañable recorrido por la infancia del artista, su paso por Cintas Acuario, y su complicada relación con su familia.