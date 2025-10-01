 Fallece Marina Lars, actriz de 'Mujeres Asesinas' y más
Farándula

Muere Marina Lars, joven actriz de Mujeres asesinas y Como dice el dicho

Diana Marina López Lara "Marina Lars" había comenzado a abrirse camino en la pantalla chica gracias a su talento y carisma.

Compartir:
Marina Lars, Redes sociales
Marina Lars / FOTO: Redes sociales

El mundo del espectáculo en México está de luto tras confirmarse la muerte de Diana Marina López Lara, joven actriz que se dio a conocer por sus participaciones en producciones televisivas como Mujeres asesinas y Como dice el dicho. La noticia fue compartida por familiares, amigos y colegas, quienes la despidieron con emotivos mensajes en redes sociales.

Una carrera en ascenso

Conocida artísticamente como Marina Lars, la actriz había comenzado a abrirse camino en la pantalla chica gracias a su talento y carisma.

Su participación en la exitosa serie Mujeres asesinas le permitió demostrar su versatilidad actoral, mientras que en Como dice el dicho, una de las producciones más populares de Televisa, logró ganarse el cariño del público.

Además de su paso por estas producciones, Diana Marina estaba construyendo una trayectoria que prometía consolidarla como una de las jóvenes promesas de la televisión mexicana.

Reacciones y despedidas

La noticia de su fallecimiento causó conmoción entre sus compañeros del medio artístico y quienes la conocieron en lo personal. En redes sociales, varios amigos la describieron como una excelente amiga, una mujer maravillosa y llena de vida.

Su partida, a una edad temprana, deja un profundo vacío entre quienes compartieron proyectos y momentos con ella.

"Era una mujer auténtica, llena de energía y con un enorme talento. Nos dejas un gran recuerdo y un ejemplo de bondad", escribió uno de sus allegados.

Foto embed
Diana Marina - Redes sociales

El legado de Marina Lars

Aunque su carrera apenas comenzaba, Diana Marina López será recordada por su profesionalismo y su entrega a la actuación. Para muchos, su talento y su luz personal dejaron huella tanto dentro como fuera de los escenarios.

Hasta el momento no se han revelado mayores detalles sobre las causas de su fallecimiento, pero el público y el medio artístico continúan expresando su solidaridad y acompañamiento a la familia López Lara en este difícil momento.

Mira también:

@emisorasunidas897

Festival Chapín en Los Ángeles será diferente este año. . . #LesterMartinez #AluxNahual #LosAngeles #FestivalChapin

♬ sonido original - Emisoras Unidas

En Portada

Motorista afectado por lluvias: La llanta me estaba patinando y la corriente crecía mást
Nacionales

Motorista afectado por lluvias: "La llanta me estaba patinando y la corriente crecía más"

08:04 AM, Oct 01
Entradas limitadas para guatemaltecos que quieran asistir al Estadio Cuscatlánt
Deportes

Entradas limitadas para guatemaltecos que quieran asistir al Estadio Cuscatlán

09:41 AM, Oct 01
Cinco heridos tras explosión en vivienda de zona 13t
Nacionales

Cinco heridos tras explosión en vivienda de zona 13

09:25 AM, Oct 01
Día del Niño 2025: Guatemala celebra con arte, juegos y cultura en diversas actividades familiarest
Farándula

Día del Niño 2025: Guatemala celebra con arte, juegos y cultura en diversas actividades familiares

08:14 AM, Oct 01

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaEstados Unidosredes socialesEE.UU.#liganacionalMundial 2026Real MadridJusticiaLiga Nacional
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos