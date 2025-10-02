 Belinda responde declaraciones de Lupillo Rivera
Belinda reacciona a declaraciones que Lupillo Rivera hizo de ella en su libro

Belinda responde con desprecio a las revelaciones de Lupillo Rivera en su libro "Tragos amargos".

Belinda y Lupillo Rivera / FOTO: Redes sociales

Belinda rompió el silencio tras las recientes declaraciones que hizo Lupillo Rivera sobre ella, publicadas en su libro biográfico "Tragos amargos", en donde el cantante detalla pasajes de su vida personal, amistades, romances y su historia en el medio del espectáculo.

¿Qué dijo Lupillo Rivera sobre Belinda?

Según lo relatado por Rivera en "Tragos amargos", su vínculo con Belinda habría ido más allá de una simple amistad. Algunos de los puntos principales de sus revelaciones son:

·         Lupillo afirma que conoció a Belinda en La Voz México en 2019 y que desde marzo hasta agosto mantuvieron una relación de aproximadamente siete meses durante la cual él la amó "locamente".

·         Relata que la relación terminó tras descubrir una fotografía en la que ella aparecía acompañada de otro hombre, lo que él considera una infidelidad.

·         Afirma que antes de la ruptura tenían expectativas compartidas de formar una familia, incluso llegó a mencionar que pensaban en tener gemelas.

·         También recuerda un momento personal: una noche vio a Belinda y a su hija Lupita conversando en su cocina, comiendo cereal, lo que él interpretó como un gesto de que ella buscaba integrarse parte a su círculo familiar.

¿Cómo reaccionó Belinda?

Belinda fue abordada por los medios el martes al llegar al Aeropuerto de la Ciudad de México, tras su paso por la Semana de la Moda de París. En ese momento, la cantante mostró poco interés en responder al tema, y dio una respuesta firme:

"No hablo de personas irrelevantes, estoy acostumbrada a que usen mi nombre para cualquier tipo de tema", comentó Belinda.

Cuando los reporteros le preguntaron sobre la afirmación de que Lupillo terminó la relación por una infidelidad, y de que ambos habían planeado tener hijos, Belinda respondió entre risas: "Ay no, qué bárbaros", sin negar ni confirmar los señalamientos.

@alpuntonoticiasofficial

#BELINDA reacciona a declaraciones de #LUPILLORIVERA quien aseguró la cantante le habría sido infiel... "Yo no hablo de personas irrelevantes" 💅🏻 #viral #fyp #parati

♬ sonido original - Al Punto Noticias

