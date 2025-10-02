Jennifer López sorprende sin maquillaje ni filtros

Lejos del glamour que siempre la caracteriza, Jennifer López decidió mostrar una faceta poco común de sí misma: su rostro sin maquillaje.
La cantante y actriz de 56 años aparece en un video publicado en las redes sociales de JLo Beauty donde comparte un momento importante de su día a día.
El miércoles, la artista acudió a su cuenta de Instagram para publicar un video en el que se dejó ver con el rostro al natural, sin el característico maquillaje que suele acompañar sus apariciones públicas.
Jennifer López mostró parte de su rutina de cuidado facial mientras bailaba y cantaba su más reciente tema, Birthday, lanzado el pasado julio para celebrar su cumpleaños número 56.
En el clip, la intérprete de On the Floor lució un look sencillo con una camiseta blanca sin mangas y el cabello suelto en ondas desordenadas. Durante el proceso, aplicó loción facial y crema para los ojos, productos insignia de su línea JLo Beauty, con los que ha buscado posicionarse en la industria del cuidado de la piel.
Además, escribió sobre el video un mensaje con tono optimista: "Todos los días son mi cumpleaños", subrayando la visión positiva con la que está encarando esta nueva etapa de su vida.
En sus palabras
Jennifer López habló sobre su reciente divorcio de Ben Affleck, una separación que sorprendió al público.
La super estrella, durante la promoción de su nueva película, El beso de la mujer araña, reveló que este proyecto fue un factor clave para tomar la decisión de poner fin a su matrimonio.
En una entrevista con CBS News Sunday Mornings, Jennifer López afirmó que su divorcio de Ben Affleck fue "lo mejor" que le ha pasado y agregó: "Porque me cambió... No me cambió, me ayudó a crecer de una manera que necesitaba crecer".
Según dijo, el rodaje de El beso de la mujer araña resultó ser una experiencia "desafiante y reveladora". A pesar de que la pareja aún estaba casada durante la filmación, los problemas matrimoniales eran evidentes y el set se convirtió en un refugio, aunque también generaba contradicciones.
"Era difícil no pensar en nada. Fue como el mejor y el peor de los momentos, en cierto modo, porque cada momento en el set, cada momento que interpretaba este papel, era tan feliz. Y luego, en casa, no era tan bueno", apuntó.
La cantante estadounidense reconoció la importancia de Affleck en la realización de la película. "La película no se habría hecho si no fuera por él y su compañía de producción Artists Equity", aseguró.
Ella siempre soñó con interpretar esta historia y agradece a Affleck por su apoyo. "Él sabía que este era el papel para el que nací y quería hacerlo, así que siempre le daré ese crédito", expresó.