 Karla Calvillo celebra 20 años al aire: reacciones de fans
Farándula

Karla Calvillo celebra "20 años al aire" y así reaccionan sus seguidores

Karla Calvillo celebra 20 años de trayectoria en la radio y agradece el apoyo de sus oyentes. La guatemalteca se ha destacado como comunicadora, actriz y cantante.

Compartir:
Karla Calvillo, Redes sociales de Karla Calvillo
Karla Calvillo / FOTO: Redes sociales de Karla Calvillo

Con emoción y gratitud, la locutora guatemalteca Karla Calvillo celebró dos décadas de carrera en la radio, un medio que ha sido su casa y escenario profesional desde sus primeros pasos hasta hoy.

A través de un emotivo mensaje en redes sociales, Calvillo compartió su alegría con sus seguidores: "¡20 años al aire! ✨? He vivido grandes etapas en YosiSideral, La Grande y ahora en Nueva Fabuestéreo 88.1, siempre con el mismo motor: la pasión por la radio y por ustedes, que me acompañan cada día. Gracias a cada persona que ha estado conmigo en este camino... Hoy miro atrás con gratitud y adelante con ilusión, porque la radio siempre será mi casa y mi voz seguirá acompañándolos con la misma alegría de hace 20 años".

Cientos de seguidores manifestaron sus felicitaciones, comentaron desde qué año y en qué programa escuchan a Karla Calvillo.

"Tu voz nos ha acompañado en tantos momentos, gracias por estar siempre ahí", escribió una de sus seguidoras. Otros destacaron su capacidad de reinventarse sin perder autenticidad: "20 años y sigues transmitiendo la misma alegría que el primer día".

Foto embed
Karla Calvillo - Redes sociales

Su trayectoria

Karla Calvillo es una de las voces más reconocidas dentro del Grupo Emisoras Unidas. Su carrera ha estado marcada por versatilidad y cercanía con el público, lo que le ha permitido construir un estilo propio en la locución.

Inicios en YosiSideral: Fue en esta emisora juvenil donde Calvillo comenzó a destacar, conectando con una audiencia joven gracias a su energía y dinamismo.

Etapa en La Grande: Posteriormente, dio un giro hacia un público más amplio y diverso, consolidándose como una comunicadora capaz de adaptarse a diferentes formatos y estilos de programación.

Actualidad en Nueva Fabuestéreo 88.1: Hoy forma parte del equipo de esta emisora, donde combina música, entretenimiento y cercanía con los oyentes que la han acompañado en su evolución profesional. Puedes escucharla de lunes a viernes en Los Buenos Días de 6 a 9 horas junto a Josué Echeverría.

El valor de su carrera

Con 20 años al aire, Karla Calvillo no solo celebra una carrera consolidada, sino también el cariño de un público que ha hecho suya su voz y su estilo, y que espera seguir escuchándola por muchos años más.

Desde los 13 años inició su carrera en el canto, teatro y baile. Ha incursionado como solista en diferentes eventos. Además, ha participado en Obras de Teatro y Musicales como: "West Side Story", "Once On This Island", "Godspell", "Jesucristo Súper Estrella", "Chicago-Cabaret", "Evita", "José El Soñador", "Annie", "Mamma Mía" "Pocahontas", "Aladino", "Cenicienta", "El Hombre Araña", entre otras.

Mira también: 

@emisorasunidas897

Festival Chapín en Los Ángeles será diferente este año. . . #LesterMartinez #AluxNahual #LosAngeles #FestivalChapin

♬ sonido original - Emisoras Unidas

En Portada

Madre de motorista embestido expone desesperación e impotencia ante difícil situación que enfrenta su hijot
Nacionales

Madre de motorista embestido expone "desesperación e impotencia" ante difícil situación que enfrenta su hijo

10:29 AM, Oct 02
Gaby Soto regresa al país con nuevos objetivos tras participación mundialista t
Deportes

Gaby Soto regresa al país con nuevos objetivos tras participación mundialista

10:50 AM, Oct 02
A dos años de las protestas ciudadanas, organizaciones piden cese de criminalización t
Nacionales

A dos años de las protestas ciudadanas, organizaciones piden cese de criminalización

11:30 AM, Oct 02
Filtran video del momento exacto del asesinato de Micky Hair cuando salía de su estéticat
Farándula

Filtran video del momento exacto del asesinato de Micky Hair cuando salía de su estética

10:11 AM, Oct 02

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemalaredes socialesEstados UnidosEE.UU.#liganacionalMundial 2026Real MadridJusticiaLiga Nacional
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos