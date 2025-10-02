Karla Calvillo celebra 20 años al aire: reacciones de fans

Con emoción y gratitud, la locutora guatemalteca Karla Calvillo celebró dos décadas de carrera en la radio, un medio que ha sido su casa y escenario profesional desde sus primeros pasos hasta hoy.
A través de un emotivo mensaje en redes sociales, Calvillo compartió su alegría con sus seguidores: "¡20 años al aire! ✨? He vivido grandes etapas en YosiSideral, La Grande y ahora en Nueva Fabuestéreo 88.1, siempre con el mismo motor: la pasión por la radio y por ustedes, que me acompañan cada día. Gracias a cada persona que ha estado conmigo en este camino... Hoy miro atrás con gratitud y adelante con ilusión, porque la radio siempre será mi casa y mi voz seguirá acompañándolos con la misma alegría de hace 20 años".
Cientos de seguidores manifestaron sus felicitaciones, comentaron desde qué año y en qué programa escuchan a Karla Calvillo.
"Tu voz nos ha acompañado en tantos momentos, gracias por estar siempre ahí", escribió una de sus seguidoras. Otros destacaron su capacidad de reinventarse sin perder autenticidad: "20 años y sigues transmitiendo la misma alegría que el primer día".
Su trayectoria
Karla Calvillo es una de las voces más reconocidas dentro del Grupo Emisoras Unidas. Su carrera ha estado marcada por versatilidad y cercanía con el público, lo que le ha permitido construir un estilo propio en la locución.
Inicios en YosiSideral: Fue en esta emisora juvenil donde Calvillo comenzó a destacar, conectando con una audiencia joven gracias a su energía y dinamismo.
Etapa en La Grande: Posteriormente, dio un giro hacia un público más amplio y diverso, consolidándose como una comunicadora capaz de adaptarse a diferentes formatos y estilos de programación.
Actualidad en Nueva Fabuestéreo 88.1: Hoy forma parte del equipo de esta emisora, donde combina música, entretenimiento y cercanía con los oyentes que la han acompañado en su evolución profesional. Puedes escucharla de lunes a viernes en Los Buenos Días de 6 a 9 horas junto a Josué Echeverría.
El valor de su carrera
Con 20 años al aire, Karla Calvillo no solo celebra una carrera consolidada, sino también el cariño de un público que ha hecho suya su voz y su estilo, y que espera seguir escuchándola por muchos años más.
Desde los 13 años inició su carrera en el canto, teatro y baile. Ha incursionado como solista en diferentes eventos. Además, ha participado en Obras de Teatro y Musicales como: "West Side Story", "Once On This Island", "Godspell", "Jesucristo Súper Estrella", "Chicago-Cabaret", "Evita", "José El Soñador", "Annie", "Mamma Mía" "Pocahontas", "Aladino", "Cenicienta", "El Hombre Araña", entre otras.
