Tito Fuentes de Molotov: Impactante cambio tras su adicción

El músico mexicano Tito Fuentes, guitarrista y vocalista de la banda Molotov, sorprendió a sus seguidores en redes sociales al mostrar imágenes de su rostro después de haber pasado por 11 intervenciones quirúrgicas y atravesar un complicado periodo en coma.
El artista compartió un emotivo mensaje en el que reflexionó sobre su salud física y mental, además de enviar un mensaje de aliento a quienes atraviesan situaciones similares. En su publicación, Fuentes recordó lo difícil que fue enfrentar este proceso:
"Aquí, hace aproximadamente un año, saliendo de la 1era de una docena de intervenciones (las cuales me encargué de arruinar de la uno a la diez)", escribió con ironía, revelando lo doloroso de su experiencia.
El músico también comentó que ha recibido críticas y comentarios malintencionados sobre su aspecto físico y su voz, aunque aclaró que su situación no está relacionada directamente con el consumo de drogas, sino con problemas emocionales y psicológicos que no supo manejar en su momento.
"Se me hizo mierda la cara por DROGADICIO, la nariz, la voz, la garganta, la carrera...’ (no es cierto lol, o no me llega nada negativo o no me toca leerlo ja). En realidad estas heridas vienen de algo que no pude controlar y lo actué, lo que sentía, lo emocional, lo psicológico, de lo que es más fácil NO VER o NO HABLAR", escribió.
Un llamado a la salud mental
Más allá de hablar de sus heridas físicas, Tito Fuentes aprovechó para hacer un llamado a cuidar la salud mental, invitando a sus seguidores a hablar de lo que sienten y a no guardar el dolor emocional:
"Salud Mental Party People, if you’re lonely u can talk to me tipo de vibra mai frens. Bueno, así se puede llegar a ver no hablar, no cuidarse, así se ven también las heridas del corazón. Cuide su mente, cuide su corazón, cuidar su cuerpo nada más es cuestión de atención y ponerse una chinga. ÁNIMO Mis Valientxs".
Tito Fuentes, cuyo nombre real es Antonio Fuentes Sánchez, es un músico, compositor y productor mexicano. Nació en 1973 en la Ciudad de México y es conocido por ser uno de los miembros fundadores de la legendaria banda de rock Molotov, creada en 1995.
Como guitarrista y vocalista, ha participado en algunos de los mayores éxitos del grupo, entre ellos "Gimme the Power", "Frijolero" y "Voto Latino". Molotov se ha caracterizado por sus letras irreverentes, críticas sociales y políticas, así como por fusionar rock, rap y funk en su estilo.
A lo largo de los años, Tito ha trabajado también en proyectos solistas y en la producción de otros artistas, pero siempre se ha mantenido como una pieza fundamental en la historia de Molotov.
Aunque Fuentes ha reconocido que su vida estuvo marcada por excesos y problemas de adicciones, en esta nueva etapa se muestra enfocado en la recuperación, la reflexión y en transmitir un mensaje de esperanza a sus seguidores.
Su testimonio es también un recordatorio de que detrás del escenario y la fama, los artistas enfrentan luchas internas que muchas veces permanecen ocultas. Hoy, Tito Fuentes comparte esas heridas como un llamado a la empatía y al cuidado integral de la salud.
