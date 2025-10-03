Selena Gomez Excluye a Francia Raisa de Su Boda: ¿Por Qué?

La boda de Selena Gomez y Benny Blanco, el pasado 27 de septiembre, se ha convertido en el suceso más comentado en las redes sociales.
A la ceremonia acudieron un gran número de celebridades, entre los que se incluyen a Taylor Swift, Paul Rudd, Steve Martin, entre otros.
De acuerdo con medios internacionales, Selena Gomez invitó a todos sus seres queridos y personas más cercanas; sin embargo, ha llamado la atención que dejó fuera a una importante persona: Francia Raisa.
Los fanáticos y usuarios de redes sociales están molestos con Selana Gomez por la actitud "grosera" y "desconsiderada" que habría tenido con Francia, la amiga que le salvó la vida tras donarle un riñón.
Fue en 2017 cuando salió a la luz la gran amistad que había entre Selena Gomez y Francia. Era tan sólida, que Francia le donó un riñón a Selena, quien atravesaba una dura batalla contra el lupus.
El acto de generosidad de Raisa quedó inmortalizado en las redes sociales.
"No existen palabras que puedan describir lo agradecida que me siento con mi amiga Francia Raisa. Ella me ha hecho el regalo más importante y se ha sacrificado donándome un riñón. Estoy increíblemente bendecida. Te quiero mucho hermana", escribió Selena Gomez en sus redes.
No se arrepiente
En TikTok circula un video en el que se le pregunta a Francia Raisa sobre Selena Gomez y su boda; la actriz, de 37 años, dejó entrever que no fue invitada a la celebración.
"Ay Dios mío, de eso no voy a hablar, sí sé que se va a casar y estoy muy feliz por ella y pues mira, tiene vida, ya es millonaria y estoy agradecida de que pude hacer eso por ella (donarle un riñón)", mencionó Francia.
Cuando se le pidió que enviara un mensaje a las personas que están considerando donar órganos dijo lo siguiente:
"Mira, desde el principio los doctores me dijeron: 'es una donación. Si vas a donar un dólar, no vas a llamar a decir: ‘oye, ¿qué estás haciendo con mi dólar?’. Y es algo bonito que pude hacer, estoy agradecida que estoy viva y poder decir que he salvado una vida", puntualizó.
