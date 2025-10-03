New York Times demanda a Justin Baldoni

En una nueva vuelta legal en la ofensiva entre Justin Baldoni y The New York Times, el reconocido diario ha presentado una demanda en contra de la productora de Baldoni, Wayfarer Studios LLC, reclamando al menos 150,000 dólares por los gastos jurídicos en que incurrió al defenderse de la demanda por difamación que Baldoni interpuso previamente y que fue desestimada por un juez.
El origen del pleito: Baldoni vs. NY Times y Blake Lively
El conflicto comenzó cuando Baldoni demandó al NY Times, a la actriz Blake Lively, a su esposo Ryan Reynolds y al equipo de relaciones públicas implicado, por una supuesta conspiración mediática.
En su demanda original, Baldoni alegó que el periódico publicó una historia defamatoria que respaldaba las acusaciones de Lively sobre acoso sexual durante la filmación de "It Ends With Us" (Romper el círculo).
Él y los demás demandantes —incluidos Wayfarer Studios y miembros del equipo de relaciones públicas— acusaron al NY Times de manipular textos, omitir comunicaciones exoneratorias y colaborar con la narrativa de Lively. La demanda solicitaba originalmente 250 millones de dólares por daños y perjuicios.
Sin embargo, en junio de 2025 un juez federal —Lewis J. Liman— desestimó la demanda por considerarla legalmente insuficiente, argumentando que el NY Times actuó bajo el privilegio informativo "fair report" (protección para reportes sobre procedimientos legales) y que Baldoni no logró demostrar malicia real.
¿Por qué la demanda del NY Times ahora?
Con la desestimación de Baldoni contra el periódico, el NY Times decidió contra-demandar. En la nueva acción legal, el diario solicita la compensación por los costos, tasas y gastos en que incurrió al defenderse de las acusaciones infundadas que Baldoni presentó.
El periódico sostiene que la corte declaró que la demanda era carente de fundamento tanto en los hechos como en el derecho, y que Wayfarer y Baldoni persiguieron acciones legales sin bases legales válidas.
Reacciones y estado actual del litigio
Las repercusiones no se han hecho esperar. Las defensas legales de Baldoni han respondido afirmando que continuarán "firmes por la verdad" y criticando las protecciones legales que, según ellos, favorecen a los medios tradicionales.
Mientras tanto, el juez ha pausado el intercambio de pruebas entre las partes hasta que resuelva la petición de desestimación del NY Times.
Este paso podría marcar un viraje significativo en este enfrentamiento mediático y legal, en el que se cruzan temas de libertad de prensa, difamación, responsabilidad mediática y poder en la industria del entretenimiento.
