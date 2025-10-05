 Bad Bunny responde a la polémica por el Super Bowl
Farándula

Bad Bunny responde a la polémica por el Super Bowl

Varias voces conservadoras han criticado e incluso pedido boicotear el Super Bowl tras el anuncio de que Bad Bunny será la estrella del medio tiempo.

Compartir:
Foto de archivo del artista puertorriqueño Bad Bunny, EFE/ Thais Llorca
Foto de archivo del artista puertorriqueño Bad Bunny / FOTO: EFE/ Thais Llorca

El músico puertorriqueño Bad Bunny respondió con sorna anoche, durante su monólogo en el programa Saturday Night Live (SNL), a la polémica generada por facciones conservadoras sobre su participación en el espectáculo de medio tiempo de la Super Bowl, el mayor evento deportivo de Estados Unidos, el próximo 8 de febrero. Además, recordó que la herencia hispana del país "nadie la podrá sacar o borrar".

Benito Antonio Martínez, más conocido como Bad Bunny, fue la estrella invitada anoche al popular SNL y aprovechó su monólogo, mayormente en inglés, para con sarcasmos asegurar que su participación en el Super Bowl "tiene a todo el mundo feliz, incluido a Fox News", que se ha sumado a las voces conservadoras que critican la elección del boricua, crítico con la política antimigratoria del presidente Donald Trump.

La reacción de Bad Bunny

Bad Bunny, quien mencionó que ha vivido unos meses muy intensos por los conciertos de su residencia en Puerto Rico, pasó al español para decir que su participación en el espectáculo del medio tiempo de la Super Bowl "más que un logro mío, es un logro de todos los latinos, demostrando que nuestra huella y nuestra aportación a este país nadie la podrá borrar".

Si no han entendido lo que acabo de decir, tienen cuatro meses para aprender (español)", añadió el artista, que protagonizó varios sketchs, entre ellos una adaptación de la famosa serie infantil mexicana "El Chavo del Ocho".

Varias voces conservadoras han criticado e incluso han pedido boicotear el Super Bowl de febrero, que se celebrará en Santa Clara, California, por la elección del famoso reguetonero puertorriqueño, que no ha ocultado su oposición a Trump e incluso a rechazado actuar en EE.UU. debido al miedo a que el ICE continué con sus redadas indiscriminadas.

En Portada

Múltiple colisión deja un fallecido y 8 heridos en ruta al Atlánticot
Nacionales

Múltiple colisión deja un fallecido y 8 heridos en ruta al Atlántico

10:41 AM, Oct 05
Aurora le quita el invicto a Municipal en la fecha 13 del Apertura 2025t
Deportes

Aurora le quita el invicto a Municipal en la fecha 13 del Apertura 2025

01:02 PM, Oct 05
FBI desmantela supuesto plan de lavado de dinero vinculado a los hijos de Madurot
Internacionales

FBI desmantela supuesto plan de lavado de dinero vinculado a los hijos de Maduro

07:55 AM, Oct 05
Esto lo que realmente gana el ganador de La casa de los Famosost
Farándula

Esto lo que realmente gana el ganador de La casa de los Famosos

08:47 AM, Oct 05

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaEstados Unidosredes socialesEE.UU.#liganacionalReal MadridLiga NacionalFutbol GuatemaltecoSeguridad
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos