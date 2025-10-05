WOMO 2025: Celebrando a las Mujeres

El poder femenino se celebra de una forma distinta con la llegada de WOMO 2025, un evento gratuito que busca acompañar, inspirar y empoderar a las mujeres. La cita será el sábado 18 de octubre, de 8:00 a.m. a 2:00 p.m., en el Jardín del Zoológico La Aurora.
Se espera la participación de más de 250 mujeres en un ambiente seguro, positivo y lleno de experiencias transformadoras.
"WOMO no es solo un evento, es una comunidad que abraza cada etapa de ser mujer y mamá. Aquí queremos que todas se sientan acompañadas y vivan experiencias que fortalezcan su bienestar integral", expresó Gabriela Samayoa, fundadora del proyecto,
Samayoa explicó que decidió crear este espacio luego de atravesar procesos personales de maternidad y duelo gestacional.
El evento contará con cuatro escenarios principales, cada uno con una propuesta distinta para nutrir mente, cuerpo y espíritu.
• WOMO TALKS: Espacio de charlas inspiradoras sobre empoderamiento, maternidad, finanzas, bienestar, emprendimiento y relaciones personales.
• WOMO WELLNESS: Zona dedicada a temas de salud femenina, incluyendo fertilidad, menopausia, lactancia y pérdida gestacional.
• WOMO WORKSHOPS: Talleres prácticos de skin care, organización del hogar y equilibrio emocional.
• WOMO ACTIVE: Actividades físicas y de movimiento enfocadas en fortalecer cuerpo y mente.
Más de WOMO
Además, las asistentes podrán disfrutar de activaciones especiales, un WOMO Market con productos de marcas emprendedoras, espacios de convivencia, un flower bar, y snacks saludables, todo pensado para ofrecer una experiencia completa de bienestar. "Nuestro propósito con WOMO es que cada mujer que llegue sienta que este es su lugar, un espacio donde puede encontrarse con otras que comparten sus vivencias y crecer juntas", agregó Samayoa.
WOMO 2025 invita a mujeres, futuras mamás y mamás a vivir una jornada de inspiración, aprendizaje y conexión, junto a especialistas, marcas y una comunidad que celebra la fuerza, la resiliencia y la diversidad de lo femenino.
Para más información y registro, visita las redes sociales oficiales en Instagram WOMO Guatemala.