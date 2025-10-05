 WOMO 2025: Celebrando a las Mujeres
Farándula

WOMO 2025: el evento que celebra la fuerza, bienestar y conexión de las mujeres

En esta ocasión, WOMO 2025 transforma el Zoológico La Aurora en un oasis de inspiración para mujeres.

Compartir:
Womo, Womo
Womo / FOTO: Womo

El poder femenino se celebra de una forma distinta con la llegada de WOMO 2025, un evento gratuito que busca acompañar, inspirar y empoderar a las mujeres. La cita será el sábado 18 de octubre, de 8:00 a.m. a 2:00 p.m., en el Jardín del Zoológico La Aurora.

Se espera la participación de más de 250 mujeres en un ambiente seguro, positivo y lleno de experiencias transformadoras.

"WOMO no es solo un evento, es una comunidad que abraza cada etapa de ser mujer y mamá. Aquí queremos que todas se sientan acompañadas y vivan experiencias que fortalezcan su bienestar integral", expresó Gabriela Samayoa, fundadora del proyecto,

Samayoa explicó que decidió crear este espacio luego de atravesar procesos personales de maternidad y duelo gestacional.

El evento contará con cuatro escenarios principales, cada uno con una propuesta distinta para nutrir mente, cuerpo y espíritu.

• WOMO TALKS: Espacio de charlas inspiradoras sobre empoderamiento, maternidad, finanzas, bienestar, emprendimiento y relaciones personales.

• WOMO WELLNESS: Zona dedicada a temas de salud femenina, incluyendo fertilidad, menopausia, lactancia y pérdida gestacional.

• WOMO WORKSHOPS: Talleres prácticos de skin care, organización del hogar y equilibrio emocional.

• WOMO ACTIVE: Actividades físicas y de movimiento enfocadas en fortalecer cuerpo y mente.

Más de WOMO

Además, las asistentes podrán disfrutar de activaciones especiales, un WOMO Market con productos de marcas emprendedoras, espacios de convivencia, un flower bar, y snacks saludables, todo pensado para ofrecer una experiencia completa de bienestar.  "Nuestro propósito con WOMO es que cada mujer que llegue sienta que este es su lugar, un espacio donde puede encontrarse con otras que comparten sus vivencias y crecer juntas", agregó Samayoa.

WOMO 2025 invita a mujeres, futuras mamás y mamás a vivir una jornada de inspiración, aprendizaje y conexión, junto a especialistas, marcas y una comunidad que celebra la fuerza, la resiliencia y la diversidad de lo femenino.

Esto lo que realmente gana el ganador de La casa de los Famosos

La ganadora de la primera temporada de La Casa de los Famosos México, Wendy Guevara, sorprendió al revelar cuánto dinero reciben realmente.

Para más información y registro, visita las redes sociales oficiales en Instagram WOMO Guatemala.

En Portada

Evacúan casas por crecidas en ríos Guacalate y Achiguatet
Nacionales

Evacúan casas por crecidas en ríos Guacalate y Achiguate

07:36 AM, Oct 05
Masivo ataque de Rusia a Ucrania deja varios muertos t
Internacionales

Masivo ataque de Rusia a Ucrania deja varios muertos

07:48 AM, Oct 05
Detienen al exfutbolista mexicano Omar Bravot
Deportes

Detienen al exfutbolista mexicano Omar Bravo

08:48 AM, Oct 05
WOMO 2025: el evento que celebra la fuerza, bienestar y conexión de las mujerest
Farándula

WOMO 2025: el evento que celebra la fuerza, bienestar y conexión de las mujeres

08:55 AM, Oct 05

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaEstados Unidosredes socialesEE.UU.#liganacionalReal MadridLiga NacionalSeguridadFutbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos