Nuevas películas: acción, fe, anime y sci-fi en cine

La cartelera de cine se llena de propuestas ambiciosas para esta semana: ciencia ficción, animación, fantasía épica y cine inspirado en f.Aquí te comparto las sinopsis y lo que promete cada película que llega a la pantalla grande esta semana.
- TRON: Ares
La franquicia cibernética regresa con Tron: Ares, un thriller de ciencia ficción donde Ares, un programa sofisticado, es enviado desde el mundo digital al mundo real con una misión peligrosa, marcando el primer encuentro humano con seres de IA. Esta entrega, dirigida por Joachim Rønning, cuenta con Jared Leto en el papel principal y un reparto que incluye a Greta Lee, Evan Peters y Jeff Bridges.
- Chainsaw Man - La película: Arco de Reze
Basada en el manga viral de Tatsuki Fujimoto, esta película sigue a Denji, un joven que tras fusionarse con el demonio motosierra Pochita se convierte en Chainsaw Man. En medio de una guerra entre demonios, cazadores y fuerzas ocultas, conoce a Reze, una misteriosa chica que lo trastoca todo.
- Jesús, luz del mundo
Una propuesta animada y espiritual que narra la vida, muerte y resurrección de Jesús a través de los ojos del apóstol Juan. Juan, Santiago, Pedro y otros discípulos acompañan al Mesías mientras viven episodios clave como la resurrección de Lázaro o la crucifixión, todo en un formato accesible para familias.
Cine: Más películas que no te puedes perder
- Ne Zha 2: El renacer del alma
Secuela del exitoso filme chino, esta animación épica arranca justo después del final del primer film, cuando los cuerpos de Ne Zha y su amigo Ao Bing son destruidos, aunque sus almas persisten. Taiyi Zhenren rescata sus cuerpos usando una flor de loto, y Ne Zha emprende una misión contra dragones y fuerzas traicioneras para restaurar el equilibrio.
- Los extraños: Capítulo 2
Aunque no encontré una sinopsis oficial detallada actual, se perfila como una nueva entrega de la saga de terror "Los extraños", con secuencias de suspenso y sustos continuos basados en intrusos y tensión psicológica en espacios cerrados.
- Cazadores del fin del mundo
Sin información confirmada, este título sugiere una trama posapocalíptica o de supervivencia, con elementos de aventura hacia territorios desconocidos o extremos.
- Beezel: La devoradora de almas
Este título evoca cine de terror sobrenatural: Beezel podría ser un ente que come almas, invade cuerpos o desencadena fenómenos escalofriantes. Pero no hallé sinopsis oficial al momento.