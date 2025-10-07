 Diego Torres ofrecerá concierto al aire libre en Guatemala
Farándula

Diego Torres brindará concierto al aire libre y rodeado de volcanes en Guatemala

El espectáculo forma parte de su más reciente gira titulada "Mejor que ayer tour", con la cual ha recorrido diversos países de Latinoamérica.

Diego Torres, Redes sociales
Diego Torres / FOTO: Redes sociales

El cantante y compositor argentino Diego Torres se presentará en Guatemala el próximo 14 de noviembre con un concierto único e inolvidable al aire libre, en un escenario rodeado de volcanes, música en vivo y una atmósfera mágica que promete ser una experiencia sin igual para los asistentes.

El espectáculo forma parte de su más reciente gira titulada "Mejor que ayer tour", con la cual ha recorrido diversos países de Latinoamérica.

El evento será un show íntimo, pensado para que los fans disfruten de cerca del artista y de sus canciones más queridas. "Será un momento especial, lleno de emociones, música y buena energía", han expresado los organizadores, invitando al público guatemalteco a vivir una noche inolvidable.

Durante la velada, los asistentes podrán escuchar algunos de los grandes éxitos que han marcado la carrera de Torres, entre ellos "Color esperanza", "Tratar de estar mejor", "Sueños", "Las leyes de la vida", "Usted", "Penélope" y su más reciente sencillo "Mejor que ayer", que da nombre a su tour.

Además de su talento musical, Diego Torres es reconocido por su carisma y conexión con el público. Su música, caracterizada por mensajes positivos y melodías pegajosas, ha inspirado a millones de personas en todo el mundo.

Fecha: viernes 14 de noviembre

Hora: 15 horas

Compra tus entradas en https://fanaticks.live/entradas/fanaticks

Gran trayectoria

Nacido en Buenos Aires, Argentina, en 1971, Diego Antonio Caccia Torres —su nombre completo— creció rodeado de arte. Es hijo de la recordada cantante y actriz argentina Lolita Torres, lo que marcó profundamente su vocación artística. Inició su carrera a finales de los años ochenta y alcanzó la fama internacional en la década de los noventa gracias a su estilo fresco y letras optimistas.

A lo largo de su trayectoria, ha lanzado más de diez álbumes de estudio y ha sido galardonado con múltiples Premios Grammy Latinos, además de otros reconocimientos en distintos países. Su tema "Color esperanza" se convirtió en un himno de superación y esperanza en toda Iberoamérica, consolidándolo como una de las voces más queridas del pop latino.

El artista también ha incursionado en la actuación, participando en películas y series de televisión en Argentina y otros países de habla hispana. Sin embargo, es en los escenarios donde Torres encuentra su verdadera pasión: conectar con el público a través de su música.

Con su gira "Mejor que ayer", Diego Torres busca transmitir un mensaje de renovación y optimismo, celebrando la vida, los aprendizajes y la posibilidad de comenzar de nuevo.

El concierto en Guatemala promete ser un encuentro lleno de buena energía, paisajes impresionantes y música inolvidable.

