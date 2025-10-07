 Tyrese Gibson se entrega a la policía por maltrato animal
Farándula

Tyrese Gibson ,de Rápidos y Furiosos, se entrega a la policía tras denuncia de maltrato animal

El actor "aceptó toda la responsabilidad" por el presunto incidente de ataque de perro, según su abogado

Compartir:
Tyrese Gibson, Instagram
Tyrese Gibson / FOTO: Instagram

Tyrese Gibson, reconocido por su papel como Roman Pearce en la saga "Rápidos y Furiosos", se entregó a las autoridades de Atlanta luego de ser acusado de crueldad animal menor, tras un violento ataque protagonizado por sus perros.

Según el Departamento de Policía del Condado de Fulton, el actor fue fichado y posteriormente liberado al pagar una fianza de 20 mil dólares.

La filial de CNN, WSB-TV, informó que se emitió una orden de arresto contra Tyrese Gibson después de que sus perros supuestamente atacaran y mataran a un Cavalier King Charles Spaniel de 5 años llamado Henry que pertenecía a un vecino en la exclusiva comunidad de Buckhead en Atlanta donde vive la estrella.

Según las autoridades, Tyrese Gibson permitió que sus perros grandes vagaran libremente por el vecindario y la cámara Ring de un vecino captó imágenes momentos después del supuesto ataque.

De acuerdo con el Atlanta Journal-Constitution y People, el incidente ocurrió el pasado 18 de septiembre, cuando cuatro perros de raza Cane Corso, propiedad del actor, habrían escapado de su residencia y atacado al Cavalier King Charles Spaniel de un vecino.

Acepta la culpa

Tyrese Gibson ha roto su silencio sobre un supuesto incidente en el que los vecinos dicen que sus perros atacaron y mataron a otro perro.

El cantante convertido en actor publicó una extensa declaración de su abogado en su cuenta verificada de Instagram, junto con un video.

"El Sr. Tyrese Gibson desea extender sus más profundas condolencias a la familia que perdió a su querido perro en este trágico incidente", dice la declaración de Gabe Banks, del bufete Banks Weaver Law Firm. "Su corazón está verdaderamente destrozado, y ha estado rezando constantemente por la familia, esperando que algún día puedan encontrar en su corazón perdonarlo".

La declaración pasa a explicar que la estrella de "Fast & Furious" "se encontraba fuera de la ciudad cuando ocurrió el incidente, pero acepta toda la responsabilidad por sus perros".

"Tan pronto como supo lo que había sucedido, tomó inmediatamente la increíblemente difícil decisión de reubicar a sus dos perros adultos y sus tres cachorros en hogares seguros y amorosos", según la declaración. "La responsabilidad de mantenerlos era simplemente demasiado grande, y su corazón no podía soportar la idea de que algo así volviera a suceder".

En Portada

Derrumbe en ruta a El Salvador estaría vinculado a trabajos no autorizados en el cerrot
Nacionales

Derrumbe en ruta a El Salvador estaría vinculado a trabajos no autorizados en el cerro

11:02 AM, Oct 07
Guatemala juramenta a sus atletas para Juegos Centroamericanos 2025t
Deportes

Guatemala juramenta a sus atletas para Juegos Centroamericanos 2025

12:01 PM, Oct 07
Mineduc: Clases siguen, pero sin penalización por ausencias debido a lluviast
Nacionales

Mineduc: Clases siguen, pero sin penalización por ausencias debido a lluvias

01:03 PM, Oct 07
Donald Trump reacciona a la participación de Bad Bunny en el Super Bowlt
Farándula

Donald Trump reacciona a la participación de Bad Bunny en el Super Bowl

12:47 PM, Oct 07

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaEstados Unidosredes socialesEE.UU.#liganacionalReal MadridSeguridadLiga NacionalSeguridad vial
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos