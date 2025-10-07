Tyrese Gibson se entrega a la policía por maltrato animal

Tyrese Gibson, reconocido por su papel como Roman Pearce en la saga "Rápidos y Furiosos", se entregó a las autoridades de Atlanta luego de ser acusado de crueldad animal menor, tras un violento ataque protagonizado por sus perros.
Según el Departamento de Policía del Condado de Fulton, el actor fue fichado y posteriormente liberado al pagar una fianza de 20 mil dólares.
La filial de CNN, WSB-TV, informó que se emitió una orden de arresto contra Tyrese Gibson después de que sus perros supuestamente atacaran y mataran a un Cavalier King Charles Spaniel de 5 años llamado Henry que pertenecía a un vecino en la exclusiva comunidad de Buckhead en Atlanta donde vive la estrella.
Según las autoridades, Tyrese Gibson permitió que sus perros grandes vagaran libremente por el vecindario y la cámara Ring de un vecino captó imágenes momentos después del supuesto ataque.
De acuerdo con el Atlanta Journal-Constitution y People, el incidente ocurrió el pasado 18 de septiembre, cuando cuatro perros de raza Cane Corso, propiedad del actor, habrían escapado de su residencia y atacado al Cavalier King Charles Spaniel de un vecino.
Acepta la culpa
Tyrese Gibson ha roto su silencio sobre un supuesto incidente en el que los vecinos dicen que sus perros atacaron y mataron a otro perro.
El cantante convertido en actor publicó una extensa declaración de su abogado en su cuenta verificada de Instagram, junto con un video.
"El Sr. Tyrese Gibson desea extender sus más profundas condolencias a la familia que perdió a su querido perro en este trágico incidente", dice la declaración de Gabe Banks, del bufete Banks Weaver Law Firm. "Su corazón está verdaderamente destrozado, y ha estado rezando constantemente por la familia, esperando que algún día puedan encontrar en su corazón perdonarlo".
La declaración pasa a explicar que la estrella de "Fast & Furious" "se encontraba fuera de la ciudad cuando ocurrió el incidente, pero acepta toda la responsabilidad por sus perros".
"Tan pronto como supo lo que había sucedido, tomó inmediatamente la increíblemente difícil decisión de reubicar a sus dos perros adultos y sus tres cachorros en hogares seguros y amorosos", según la declaración. "La responsabilidad de mantenerlos era simplemente demasiado grande, y su corazón no podía soportar la idea de que algo así volviera a suceder".