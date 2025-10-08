 Ricardo Arjona: Uno de los Mejores Artistas Latinos XXI
Billboard incluye a Ricardo Arjona como uno de los Mejores Artistas Latinos del siglo XXI

A través de sus redes sociales, la famosa revista publicó su top 100 basado en el desempeño de los artistas en las listas de popularidad desde enero del 2000 hasta diciembre del 2024.

Ricardo Arjona, Ricardo Arjona
Ricardo Arjona / FOTO: Ricardo Arjona

Ricardo Arjona aparece en el "Top Latin Artist of the 21 Century", el listado de los artistas más importantes del Siglo XXI publicado por la revista Billboard.

El cantautor guatemalteco forma parte de esta importante recopilación de las 100 estrellas que transformaron la música latina en los primeros 25 años de este ciclo. 

Este ranking se basa en el desempeño de los artistas en las listas Top Latin Albums y Hot Latin Songs desde enero del 2000 hasta diciembre del 2024.  

Foto embed
Ricardo Arjona top artistas latinos - Instagram

Ricardo Arjona se une con grandes talentos como Juan Gabriel, Selena, Luis Miguel, Daddy Yankee, Romeo Santos, Los Tigres del Norte, Juan Luis Guerra, Thalía, Ricky Martin, Shakira, Marc Anthony, entre otros.

Bad Bunny se corona como el artista latino No. 1 en el resumen de los primeros 25 años del siglo XXI, liderando la lista Top Latin Artists of the 21st Century de Billboard  

Que Bad Bunny esté en la cima del chart Top Latin Artists of the 21st Century es aún más impresionante si consideramos que no apareció en los rankings de Billboard hasta 2016. Sus logros entre 2000 y 2024: 14 éxitos No. 1 en la lista Hot Latin Songs y ocho en Top Latin Albums. 

Ciudades que lo recibirán

La gira Lo que el Seco no dijo de Ricardo Arjona en Estados Unidos llegará a 29 ciudades durante el 2026. 

El pasado 18 de septiembre, Ricardo Arjona anunció las ciudades de Estados Unidos que recibirán la gira Lo que el Seco no dijo en el 2026.

El artista guatemalteco tiene 2 conciertos totalmente vendidos en Nueva York y otros 4 en Miami, en donde también acaba de aperturar una quinta fecha. A estas ciudades se unirán 27 más:

  • Chicago
  • Charlotte
  • Hartford
  • Elmont
  • Boston
  • Denver
  • Sacramento
  • Seattle
  • Portland
  • Las Vegas
  • Los Ángeles
  • San Jose
  • Salt Lake City
  • Palm Desert
  • San Diego
  • San Francisco
  • Anaheim
  • Glendale
  • Houston
  • San Antonio
  • McAllen
  • Austin
  • Nashville
  • Atlanta
  • Washington
  • Reading
  • Atlantic City

Mientras tanto, la residencia de Ricardo Arjona en Guatemala inicia el 31 de octubre, en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. 

