Hailey Bieber deslumbra con lencería y poses sensuales

Hailey Bieber elevó la temperatura con sexys y elegantes fotografías vestidas de lencería para promocionar su marca de belleza.
La modelo de 28 años mostró su espectacular figura con un sensual conjunto negro mientras posaba para una sesión de fotos de su marca Rhode
En una foto, Hailey Bieber expuso su trasero mientras usaba un par de ropa interior atrevida. Combinó la parte inferior con un sujetador a juego mientras posaba en un vestidor junto a abrigos con adornos de piel.
En cuanto a glamour, la esposa de Justin Bieber cautivó con su piel húmeda, mejillas sonrosadas y labios delineados, todo gracias a su compañía de cosméticos Rhode.
Hailey Bieber ha estado mostrando su lado sexy últimamente, especialmente durante la Semana de la Moda de París. En un evento, deslumbró con un mono amarillo que incluía un top de encaje con escote en V y pantalones cortos tipo boyshorts.
El resto del look se completó con delicados tirantes finos que dejó caer sobre sus hombros. Hailey combinó el look con botas negras de plataforma hasta la rodilla.
"? bisou", fue lo único que escribió.
Siempre sexy
Hailey Bieber previamente presumió otro look impactante posando para Rhode en julio.
Mientras promocionaba su tinte de labios Lemontini Peptide de edición limitada, deslumbró con un bikini negro que incluía un top halter triangular y braguita de tiro alto, rematada con lazos atados en la cadera.
Dio el toque final al look con pendientes llamativos de colgante negro y detalles dorados. Completó el look con gafas de sol ovaladas negras mientras bailaba en la playa y llevaba el tinte labial entre los tirantes.
En otra parte de la sesión, deslumbró con un top bandeau negro de escote cuadrado. Lo combinó con shorts tipo boyshorts de tiro bajo y cordones blancos.