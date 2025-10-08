 Lupillo Rivera responde a Belinda y la llama irrelevante
Lupillo Rivera responde a Belinda tras sugerir que es irrelevante

Lupillo Rivera rompió el silencio tras las declaraciones de Belinda, quien lo calificó como "irrelevante" al ser consultada sobre su mención en el libro "Tragos Amargos".

Belinda y Lupillo Rivera, Redes sociales
Belinda y Lupillo Rivera / FOTO: Redes sociales

La polémica entre Lupillo Rivera y Belinda volvió a encenderse luego de que la cantante mexicana se refiriera a su ex como una "persona irrelevante" durante un reciente encuentro con los medios, en respuesta a las revelaciones que el intérprete hizo sobre su relación en su libro autobiográfico Tragos Amargos.

"Estoy muy acostumbrada a que siempre usen mi nombre para decir cualquier tipo de cosas. No tengo nada que hablar al respecto (...). Yo no hablo de personas irrelevantes", declaró Belinda al ser consultada sobre el tema.

Ante estas palabras, Lupillo Rivera no tardó en reaccionar. En entrevista para el programa El Gordo y la Flaca, el llamado Toro del Corrido respondió con serenidad, dejando entrever que no busca entrar en confrontaciones: "Si fue mencionado directo a mí, a lo mejor sí soy irrelevante, porque ella es la grandísima artista y se merece estar en el cielo", expresó.

Además, el cantante desmintió las versiones que lo acusan de aprovecharse de la fama de Belinda para promover su libro.

"No, creo que yo tuve ya como 20 años de carrera antes de conocerla y antes de saber quién era", dijo el intérprete, recordando su larga trayectoria en la música regional mexicana.

"Tragos Amargos": el libro donde revela detalles del romance

En su autobiografía Tragos Amargos, Lupillo Rivera aborda diversos episodios personales y profesionales de su vida, incluyendo su mediático romance con Belinda. En entrevista con el programa Buena Vibra, el artista confirmó que le dedicó un capítulo completo a la cantante y reveló que la relación habría durado cerca de siete meses, durante el tiempo en que ambos trabajaron como coaches en La Voz México.

El cantante también aseguró que su acercamiento con Belinda comenzó cuando ella "le robó un beso", mientras él mantenía una relación con Shirley Arroyo, la cual terminó poco después.

Aunque el libro aún no tiene fecha de lanzamiento oficial en México, puede adquirirse mediante importación en plataformas digitales, y promete ofrecer una mirada más íntima a la vida del hermano de Jenni Rivera.

Un romance que sigue generando titulares

El vínculo entre Lupillo Rivera y Belinda ha sido uno de los más comentados en el mundo del espectáculo latino. Pese a que ambos tomaron caminos distintos, las recientes declaraciones reavivaron la curiosidad del público sobre su historia y los motivos de su separación.

Mientras tanto, Tragos Amargos se perfila como una de las publicaciones más esperadas del año, no solo por los detalles personales que incluye, sino por mostrar el lado más humano y reflexivo del cantante.

