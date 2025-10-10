 Eva Herzigova: La modelo que causó accidentes hace 30 años
Farándula

Así luce Eva Herzigova: La modelo que provocó accidentes viales hace 30 años con sexy anuncio

La hermosa mujer fue famosa por la campaña del Wonderbra "Hello Boys", donde aparecía en lencería transparente en enormes vallas publicitarias.

Compartir:
Eva Herzigova, Instagram
Eva Herzigova / FOTO: Instagram

Eva Herzigova, quien fue un ícono de la moda en la década de los 90, continúa causando sensación más de tres décadas después de su explosivo debut en las pasarelas internacionales.

La modelo checa se robó  todas las miradas durante la Semana de la Moda de París, donde asistió al desfile de Chanel junto a Nicole Kidman y Margot Robbie.

A sus 52 años, Eva Herzigova lució tan sofisticada como siempre con un blazer negro sobre un suéter de cuello alto, jeans con cinturón y un bolso que completaba su elegante atuendo.

Su cabello, teñido de un rojo intenso, y un sutil labial rosa pálido complementaban su estilismo, demostrando que la belleza y el estilo no entienden de edad.

Uno de los momentos más emblemáticos de su carrera fue la campaña del Wonderbra "Hello Boys", fotografiada por Ellen von Unwerth, que mostraba a Eva Herzigova en lencería negra con transparencias.

La imagen, reproducida en enormes vallas publicitarias, generó tal impacto que literalmente detuvo el tráfico en varias ciudades.

La campaña provocó controversia: algunos argumentaban que el anuncio era degradante para las mujeres, mientras que otros señalaban los accidentes provocados por conductores distraídos.

En 2011, la valla fue declarada el anuncio más llamativo de los últimos 20 años.

Foto embed
Eva Herzigova Wonderbra - Instagram

Una carrera exitosa

Eva Herzigova fue también reconocida por su participación en el Victoria’s Secret Fashion Show. A lo largo de su trayectoria, trabajó con los diseñadores más prestigiosos del mundo, incluyendo Dolce & Gabbana, Chanel, Versace y Louis Vuitton.

Su rostro adornó las portadas de revistas legendarias como VogueElleHarper’s BazaarMarie Claire, Cosmopolitan y Glamour.

Además, compartió pasarela y sesiones fotográficas con otras supermodelos de la época dorada, como Cindy Crawford, Claudia Schiffer Christy Turlington.

El éxito de a modelo trascendió la moda y llegó al cine. Entre sus créditos destacan Les Anges gardiens (1995), junto a Gérard Depardieu y Christian Clavier; My Best Friend’s Wife (1998); Modigliani (2004); y A Prominent Patient (2017).

En agosto de 2004, la modelo posó desnuda para la revista Playboy, consolidando aún más su estatus como una de las figuras más reconocidas y admiradas del glamour internacional.

Foto embed
Eva Herzogova playboy - Instagram

En Portada

Continúan labores en la capital tras daños por fuertes vientost
Nacionales

Continúan labores en la capital tras daños por fuertes vientos

08:26 AM, Oct 10
Walter López, señalado tras el Honduras-Costa Ricat
Deportes

Walter López, señalado tras el Honduras-Costa Rica

07:46 AM, Oct 10
La líder opositora venezolana, María Corina Machado, gana el Premio Nobel de la Paz 2025t
Internacionales

La líder opositora venezolana, María Corina Machado, gana el Premio Nobel de la Paz 2025

06:26 AM, Oct 10
Congreso de Perú destituye a la presidenta Dina Boluartet
Internacionales

Congreso de Perú destituye a la presidenta Dina Boluarte

08:06 AM, Oct 10

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaEstados UnidosEE.UU.redes sociales#liganacionalReal MadridSeguridad vialLiga NacionalLluvias
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos