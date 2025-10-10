Eva Herzigova: La modelo que causó accidentes hace 30 años

Eva Herzigova, quien fue un ícono de la moda en la década de los 90, continúa causando sensación más de tres décadas después de su explosivo debut en las pasarelas internacionales.
La modelo checa se robó todas las miradas durante la Semana de la Moda de París, donde asistió al desfile de Chanel junto a Nicole Kidman y Margot Robbie.
A sus 52 años, Eva Herzigova lució tan sofisticada como siempre con un blazer negro sobre un suéter de cuello alto, jeans con cinturón y un bolso que completaba su elegante atuendo.
Su cabello, teñido de un rojo intenso, y un sutil labial rosa pálido complementaban su estilismo, demostrando que la belleza y el estilo no entienden de edad.
Uno de los momentos más emblemáticos de su carrera fue la campaña del Wonderbra "Hello Boys", fotografiada por Ellen von Unwerth, que mostraba a Eva Herzigova en lencería negra con transparencias.
La imagen, reproducida en enormes vallas publicitarias, generó tal impacto que literalmente detuvo el tráfico en varias ciudades.
La campaña provocó controversia: algunos argumentaban que el anuncio era degradante para las mujeres, mientras que otros señalaban los accidentes provocados por conductores distraídos.
En 2011, la valla fue declarada el anuncio más llamativo de los últimos 20 años.
Una carrera exitosa
Eva Herzigova fue también reconocida por su participación en el Victoria’s Secret Fashion Show. A lo largo de su trayectoria, trabajó con los diseñadores más prestigiosos del mundo, incluyendo Dolce & Gabbana, Chanel, Versace y Louis Vuitton.
Su rostro adornó las portadas de revistas legendarias como Vogue, Elle, Harper’s Bazaar, Marie Claire, Cosmopolitan y Glamour.
Además, compartió pasarela y sesiones fotográficas con otras supermodelos de la época dorada, como Cindy Crawford, Claudia Schiffer y Christy Turlington.
El éxito de a modelo trascendió la moda y llegó al cine. Entre sus créditos destacan Les Anges gardiens (1995), junto a Gérard Depardieu y Christian Clavier; My Best Friend’s Wife (1998); Modigliani (2004); y A Prominent Patient (2017).
En agosto de 2004, la modelo posó desnuda para la revista Playboy, consolidando aún más su estatus como una de las figuras más reconocidas y admiradas del glamour internacional.