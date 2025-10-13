 David Villalpando: Apoyo en Redes tras Pedir Trabajo
Farándula

David Villalpando, de Cero en Conducta, recibe apoyo tras pedir trabajo en redes

El actor mexicano, conocido por su papel como el "profesor Patiño" en La escuelita VIP, regresará a la televisión tras años sin trabajo.

Compartir:
David Villalpando Cero en Conducta, Instagram
David Villalpando Cero en Conducta / FOTO: Instagram

David Villalpando saltó a la fama a nivel latinoamericano al participar en los programas de comedia liderados por Jorge Ortiz de Pinedo.

El actor mexicano estuvo en "Cero en Conducta" y más tarde en "La Escuelita VIP", donde interpretó al profesor Patiño, mejor conocido como el "Virolo", un personaje entrañable por su humor, frases distintivas y estilo peculiar.

Sin embargo, su trayectoria en televisión va más allá de este papel. Participó en otras producciones como La casa de la risa y Se vale, demostrando su talento tanto en la actuación como en la comedia.

Foto embed
cero en conducta -

Tras el cierre de los programas centrados en la "escuelita", su presencia en la televisión nacional disminuyó, aunque continuó vinculado al medio como guionista y supervisor de contenidos, además de colaborar en diversos proyectos televisivos.

Sin embargo, la pandemia le pegó fuerte y aunque se había sumado al elenco de Una familia de diez, donde colaboró tanto en la actuación como en el desarrollo creativo del programa, su situación económica decayó con la pausa del programa.

Recientemente, el actor David Villalpando volvió a aparecer en redes sociales con un video que captó la atención de sus fans y compañeros del medio.

En la publicación, Villalpando presentó un casting con el objetivo de relanzar su carrera artística y dejar un mensaje directo a productores y directores: pues se mostraba en busca de nuevas oportunidades laborales. 

"Por si algún director de casting me ve aquí en el Facebook. Nunca se sabe", se viralizó rápidamente y recibió una respuesta mayoritariamente positiva.  

La oportunidad llegó

Fue a inicios de esta semana que Villalpando compartió en su cuenta oficial de Facebook el siguiente mensaje:

Este 15 de octubre se estrena la nueva temporada de Tengo Talento Mucho Talento KIDS en Estrella TV! Pónganse truchas.David Villalpando "profesor Virolo"

El texto venía acompañado de una imagen, en la que se podía observar su presencia dentro de un foro, promocionando el programa Tengo talento, mucho talento KIDS, del canal Estrella TV, perteneciente a una cadena de televisión abierta mexicana-estadounidense.

Vestido con un traje negro, Villalpando se ganó los aplausos y la emoción de quienes comentaban la publicación, atribuyendo esta oportunidad laboral a la solicitud que hizo hace unos días. El actor no detalló si será conductor o colaborador, pero formará parte de este proyecto.

En Portada

Modifican delito y ordenan prisión para conductor señalado de embestir a motorista en zona 9t
Nacionales

Modifican delito y ordenan prisión para conductor señalado de embestir a motorista en zona 9

02:39 PM, Oct 13
Así fue el primer día de la Selección Nacional en El Salvadort
Deportes

Así fue el primer día de la Selección Nacional en El Salvador

01:49 PM, Oct 13
Diputados piden investigar y aplicar sanciones y destituciones por fuga de reost
Nacionales

Diputados piden investigar y aplicar sanciones y destituciones por fuga de reos

10:08 AM, Oct 13
Tras una semana del derrumbe, ¿cuál es la situación en ruta a El Salvador?t
Nacionales

Tras una semana del derrumbe, ¿cuál es la situación en ruta a El Salvador?

11:02 AM, Oct 13

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemala#liganacionalEstados UnidosMundial 2026Lluviasredes socialesSeguridad vialLiga NacionalReal Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos