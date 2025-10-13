David Villalpando: Apoyo en Redes tras Pedir Trabajo

David Villalpando saltó a la fama a nivel latinoamericano al participar en los programas de comedia liderados por Jorge Ortiz de Pinedo.
El actor mexicano estuvo en "Cero en Conducta" y más tarde en "La Escuelita VIP", donde interpretó al profesor Patiño, mejor conocido como el "Virolo", un personaje entrañable por su humor, frases distintivas y estilo peculiar.
Sin embargo, su trayectoria en televisión va más allá de este papel. Participó en otras producciones como La casa de la risa y Se vale, demostrando su talento tanto en la actuación como en la comedia.
Tras el cierre de los programas centrados en la "escuelita", su presencia en la televisión nacional disminuyó, aunque continuó vinculado al medio como guionista y supervisor de contenidos, además de colaborar en diversos proyectos televisivos.
Sin embargo, la pandemia le pegó fuerte y aunque se había sumado al elenco de Una familia de diez, donde colaboró tanto en la actuación como en el desarrollo creativo del programa, su situación económica decayó con la pausa del programa.
Recientemente, el actor David Villalpando volvió a aparecer en redes sociales con un video que captó la atención de sus fans y compañeros del medio.
En la publicación, Villalpando presentó un casting con el objetivo de relanzar su carrera artística y dejar un mensaje directo a productores y directores: pues se mostraba en busca de nuevas oportunidades laborales.
"Por si algún director de casting me ve aquí en el Facebook. Nunca se sabe", se viralizó rápidamente y recibió una respuesta mayoritariamente positiva.
La oportunidad llegó
Fue a inicios de esta semana que Villalpando compartió en su cuenta oficial de Facebook el siguiente mensaje:
Este 15 de octubre se estrena la nueva temporada de Tengo Talento Mucho Talento KIDS en Estrella TV! Pónganse truchas.David Villalpando "profesor Virolo"
El texto venía acompañado de una imagen, en la que se podía observar su presencia dentro de un foro, promocionando el programa Tengo talento, mucho talento KIDS, del canal Estrella TV, perteneciente a una cadena de televisión abierta mexicana-estadounidense.
Vestido con un traje negro, Villalpando se ganó los aplausos y la emoción de quienes comentaban la publicación, atribuyendo esta oportunidad laboral a la solicitud que hizo hace unos días. El actor no detalló si será conductor o colaborador, pero formará parte de este proyecto.