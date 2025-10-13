 Despacito: La Canción Latina Más Importante del Siglo XXI
La canción Despacito se corona como la canción latina más importante del siglo XXI

La revista Billboard consagra al famoso tema de Luis Fonsi y Daddy Yankee como la canción latina más influyente del Siglo 21.

Despacito Luis Fonsi Daddy Yankee / FOTO: Instagram

La canción "Despacito" de Luis Fonsi y Daddy Yankee fue coronada como la canción latina más exitosa e influyente del siglo XXI, según la lista "Top Latin Songs of the 21st Century" publicada por Billboard.

Este reconocimiento está basado en el desempeño histórico del chart Hot Latin Songs entre enero de 2000 y diciembre de 2024.

Esta coronación no solo celebra un éxito comercial, sino también cultural, pues Despacito rompió barreras idiomáticas y puso la música latina en el centro de la atención global.

Despacito fue lanzada en enero de 2017 y de inmediato se convirtió en un fenómeno cultural sin precedentes, rompiendo barreras idiomáticas y conquistando el mundo entero. 

Despacito canción del Siglo XXI - Instagram

La canción dominó el Hot Latin Songs durante 56 semanas consecutivas y alcanzó el número uno del Billboard Hot 100 por 16 semanas, un hito que impulsó la ola latina a nivel internacional.

Con más de ocho mil millones de vistas en YouTube y miles de millones de reproducciones en plataformas digitales, el tema acumuló siete récords Guinness, incluyendo el de "canción más reproducida en streaming".

"Este reconocimiento de Billboard es muy especial porque resume años de trabajo, pasión y amor por la música. Me siento agradecido con mi público, mis colegas y todos los que han sido parte de este viaje ¡Seguimos haciendo historia juntos!", expresó Luis Fonsi.

Más allá de Despacito

El éxito de "Despacito" no solo destacó el talento de Luis Fonsi y Daddy Yankee, sino que abrió puertas para el reguetón y la música latina en mercados globales. Sin embargo, el legado del puertorriqueño trasciende esta colaboración.

Su balada "No Me Doy por Vencido", que ocupó el sexto lugar en el mismo listado tras 19 semanas en el primer puesto de Hot Latin Songs, reafirma su versatilidad y dominio en el pop latino.

Con seis Latin Grammys y álbumes reconocidos como "El Viaje", el cantante continúa inspirando a nuevas generaciones. Actualmente, trabaja en su próxima producción discográfica y es coach en La Voz Kids en España, combinando su carrera musical con la formación de nuevos talentos.

A continuación, enumeramos las diez canciones que componen la lista de temas latinos más sonados del siglo 21.

10. Flex, Te quiero

9. Shakira feat. Alejandro Sanz, La tortura

8. Bad Bunny & Chencho Corleone, Me porto bonito

7. Nicky Jam & Enrique Iglesias, El perdón

6. Luis Fonsi, No me doy por vencido

5. Black Eyed Peas x J Balvin, RITMO (Bad Boys for Life)

4. Son by Four, A puro dolor

3. Bad Bunny & Jhay Cortez, Dakiti

2. Romeo Santos, Propuesta indecente

1. Luis Fonsi & Daddy Yankee feat. Justin Bieber, Despacito

