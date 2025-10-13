Pantalla cae en concierto de El Tri: Impactantes videos

Un sobresalto sacudió el Auditorio Nacional de Ciudad de México la noche del domingo 12 de octubre de 2025 durante el concierto sinfónico de El Tri: una pantalla monumental colapsó sobre el escenario apenas comenzado el espectáculo, obligando a suspender momentáneamente la presentación y poniendo en riesgo la tranquilidad del público presente.
El incidente ocurrió cuando la banda, liderada por Álex Lora, iniciaba uno de sus temas clásicos. En ese instante, una de las pantallas laterales situadas en el costado del escenario cedió, desprendiéndose de su soporte y cayendo hacia el frente con estruendo.
En los videos que circularon de inmediato en redes sociales se aprecia cómo la estructura metálica se inclina y se desploma parcialmente, provocando un grito de sorpresa entre los asistentes. Afortunadamente, la caída no impactó directamente a los músicos, quienes ya habían sido advertidos por el sonido de advertencia del sistema de escenario.
Personal técnico reaccionó con rapidez: el concierto fue suspendido alrededor de 20 a 40 minutos para que el equipo de producción pudiera ingresar al escenario, asegurar la estructura dañada y reubicar una pantalla de reemplazo.
Durante ese lapso, integrantes de la banda salieron del escenario para salvaguardar su integridad, mientras que en el recinto se realizaron verificaciones de seguridad.
El Tri emitió un comunicado explicando que el colapso se debió al desprendimiento de una cadena que sostenía la pantalla, propiedad de un proveedor externo y ajeno al recinto. Aseguraron que en ningún momento estuvo en riesgo la seguridad del público ni del grupo.
El vocalista Álex Lora, fiel a su estilo, tomó con humor el suceso y dirigió unas palabras al público: "Nunca pasan estas mamad... solo cuando toca El Tri", desatando risas entre los asistentes que seguían expectantes. Una vez restablecida la pantalla y tras recibir la autorización de Protección Civil, el show continuó como estaba planeado, bajo aplausos de quienes esperaban retomar la emoción del concierto.
Hasta el momento no se reportan personas lesionadas, ni entre el público ni entre los miembros de la banda. Tampoco hay informes oficiales de daños mayores más allá del equipo escénico afectado.
¿Quién es El Tri?
El Tri es una leyenda viva del rock mexicano. Su origen se remonta al grupo Three Souls in My Mind, fundado hacia 1968 con Álex Lora como figura central.
A lo largo de los años, la agrupación fue evolucionando desde sus primeras interpretaciones en inglés hacia un estilo propio en español que conectara con el pueblo mexicano. En 1984 cambiaron oficialmente su nombre a El Tri, denominación que el público ya usaba coloquialmente.
Con más de cinco décadas de trayectoria, El Tri ha sido considerado como un símbolo del rock urbano mexicano, mezclando géneros como rock, blues y ritmos híbridos con letras que abordan la realidad social, las críticas políticas y el sentir de la gente común.
La voz inconfundible de Álex Lora y su actitud irreverente han sido piedra angular de su legado. Canciones como "Triste canción" —del álbum Simplemente— se han convertido en himnos del rock en español.
