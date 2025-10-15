 Amaia Montero Regresa a La Oreja de Van Gogh: Anuncio Impactante
Amaia Montero regresa a La Oreja de Van Gogh y así lo anunciaron

Luego de tantos rumores se confirmó que la cantante española regresó a la agrupación y con canción nueva; sin embargo, la reacción de los fans no fue esperada.

La Oreja de Van Gogh, Instagram
La Oreja de Van Gogh / FOTO: Instagram

La Oreja de Van Gogh ha anunciado este miércoles el esperado regreso de la cantante Amaia Montero a la formación, aunque también la salida de Pablo Benegas, guitarrista y uno de los dos letristas del grupo.

La noticia, publicada en las redes sociales del grupo, llega justamente un año después del abandono de Leire Martínez tras 17 años como cantante.

"Volver juntos al local de ensayo y sentir que todo sigue aquí, que el tiempo nos estaba esperando donde lo dejamos. Tocar juntos otra vez, cerrar los ojos para escuchar mejor y no poder reprimir una sonrisa: ¿de verdad está ocurriendo?

La emoción que sentimos hoy frente a vosotros no se puede explicar con palabras. Ha sido un año aquí en San Sebastián, nuestro escondite en el mundo, escribiendo nuevas historias y también recordando todas las anteriores", inicia el mensaje que publicaron en las redes sociales.

El comunicado también ha revelado la retirada de manera temporal del compositor y fundador de la formación Pablo Benegas. "Aunque sigue formando parte de la banda, se retirará durante una temporada para poder disfrutar de más tiempo junto a su familia y explorar nuevos retos profesionales", añade.

Asimismo, el grupo ha remitido a los medios de comunicación una foto en la que Amaia Montero vuelve a posar con sus compañeros. Una imagen muy deseada por los fans de la banda.

Amaia Montero La Oreja de Van Gogh - Facebook

Debate de reacciones

La confirmación de la vuelta de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh ha desatado un terremoto mediático y reacciones muy dispares entre los fans del grupo  

En Instagram de la banda se ha llenado de comentarios que ponen de relieve la división existente entre los fans del grupo.

Los seguidores que apoyan a Leire Martínez han cargado duramente contra los miembros fundadores de la banda con reproches y todo tipo de ataques.

Aunque la oleada de comentarios negativos hacia la banda es fuerte, estos mensajes contrastan con otros muchos que celebran la vuelta de Amaia 18 años después.

  • "Botón de apoyo a Leire ?❤️?"
  • "Simplemente decepcionado. No es solo un tema de fanatismo, es un tema de humanidad. Durante 17 años Leire fue más que "un amor solo para olvidar", para los fans, Leire fue y es nuestra voz cuando las palabras faltan, nuestra compañía en la felicidad y las lágrimas más profundas. 17 años no se borrarán como un comunicado de Instagram"
  • " Siempre LEIRE ❤️‍? siempre del lado de la sinceridad y la bondad. TE QUEREMOS LEIRE!!!"
  • "Solo los que vivimos la Oreja de Van Gogh con Amaia sabemos lo que significa volverlos a ver juntos ❤️‍?❤️‍?❤️‍?"
  • "Nunca pude acostumbrarme a la voz de Leire ? asi que feliz de que Amaia haya vuelto ?"

