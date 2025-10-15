 K-Pop en Guatemala: Estreno de Twice y G-Dragon
Farándula

¡K-Pop en la gran pantalla! "One in a Million" de TWICE y el filme de G-Dragon se estrenarán en Guatemala

El documental "One in a Million" de TWICE y el filme de G-Dragon prometen llenar las salas con música.

Compartir:
TWICE, TWICE
TWICE / FOTO: TWICE

La emoción del K-Pop trasciende el escenario para llegar al cine en Guatemala con dos estrenos imperdibles.  Primero, el documental "One in a Million", que celebra los diez años de TWICE, se proyectará en salas del país el lunes 20 de octubre.

Luego, el fenómeno G-Dragon desembarcará con su filme-concierto "G-Dragon in Cinema Übermensch", que tiene programado su lanzamiento mundial el martes 29 de octubre. "One in a Million" no es un documental convencional: combina grabaciones de giras mundiales, testimonios personales y escenas detrás del telón para ofrecer una visión completa del viaje del grupo.

Celebrando una década sobre el escenario, TWICE invita a sus fans a revivir sus éxitos, desafíos y momentos más emotivos en pantalla grande. Por su parte, G-Dragon lleva su gira Übermensch a los cines con una producción que incluye formatos inmersivos como 4DX, ScreenX y Ultra 4DX.

El filme capturará interpretaciones de sus grandes éxitos, desde "Heartbreaker" hasta "Power", y será estrenado globalmente el 29 de octubre.  Algunas cadenas ya han anunciado funciones especiales para salas selectas. (El debut mundial está fijado para ese día).

Más del estreno de TWICE

Con estos lanzamientos, Guatemala ingresa al mapa latinoamericano que acoge el K-Pop como contenido cinematográfico.  Los seguidores podrán disfrutar en formato épico las historias de sus artistas favoritos: primero con TWICE el 20 de octubre, y luego con G-Dragon el 29 de octubre.

Quienes deseen asistir deben estar pendientes de los horarios que anunciarán las salas locales en los próximos días.  Estos estrenos confirman que el K-Pop ya no solo se escucha, sino que se vive como una experiencia cultural completa.

¡En imágenes! Miss Guatemala 2017 sufre inundación en su vivienda tras fuertes lluvias

La exreina de belleza y actual alcaldesa relató que la tormenta fue tan intensa que el agua ingresó a su casa durante más de dos horas.

La llegada de producciones surcoreanas a las pantallas guatemaltecas refleja el impacto global de este género, que continúa conquistando nuevas audiencias y espacios. Desde los escenarios hasta el cine, el K-Pop reafirma su poder para conectar corazones en todo el mundo, ahora también desde Guatemala.

En Portada

Arévalo acepta renuncia de autoridades de Gobernación y da a conocer medidas en materia de seguridadt
Nacionales

Arévalo acepta renuncia de autoridades de Gobernación y da a conocer medidas en materia de seguridad

01:06 PM, Oct 15
Edgar Archila Marroquín: Hemos mantenido, año tras año, un primer lugar de audiencia a nivel nacional, lo cual es un méritot
Nacionales

Edgar Archila Marroquín: "Hemos mantenido, año tras año, un primer lugar de audiencia a nivel nacional, lo cual es un mérito"

11:34 AM, Oct 15
Mister Chip analiza las opciones de Guatemala para clasificar al Mundialt
Deportes

Mister Chip analiza las opciones de Guatemala para clasificar al Mundial

10:52 AM, Oct 15
Óscar Santis: Estoy viviendo un momento muy lindo de mi carrerat
Deportes

Óscar Santis: "Estoy viviendo un momento muy lindo de mi carrera"

01:13 PM, Oct 15

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaMundial 2026Estados Unidos#liganacionalLluviasSeguridad vialSeguridadredes socialesEE.UU.
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Roblox ,Instagram
Gaming

¿Cuáles son los videojuegos con riesgo de grooming?

Duolingo ,Instagram
Tecnología

Duolingo presenta su propio anime "The Final Test" esta es su fecha del estreno

Limón ,Limón
Moda Y Belleza

Los riesgos de tomar agua con limón en ayunas: entre los mitos y la realidad

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos