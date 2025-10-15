K-Pop en Guatemala: Estreno de Twice y G-Dragon

La emoción del K-Pop trasciende el escenario para llegar al cine en Guatemala con dos estrenos imperdibles. Primero, el documental "One in a Million", que celebra los diez años de TWICE, se proyectará en salas del país el lunes 20 de octubre.
Luego, el fenómeno G-Dragon desembarcará con su filme-concierto "G-Dragon in Cinema Übermensch", que tiene programado su lanzamiento mundial el martes 29 de octubre. "One in a Million" no es un documental convencional: combina grabaciones de giras mundiales, testimonios personales y escenas detrás del telón para ofrecer una visión completa del viaje del grupo.
Celebrando una década sobre el escenario, TWICE invita a sus fans a revivir sus éxitos, desafíos y momentos más emotivos en pantalla grande. Por su parte, G-Dragon lleva su gira Übermensch a los cines con una producción que incluye formatos inmersivos como 4DX, ScreenX y Ultra 4DX.
El filme capturará interpretaciones de sus grandes éxitos, desde "Heartbreaker" hasta "Power", y será estrenado globalmente el 29 de octubre. Algunas cadenas ya han anunciado funciones especiales para salas selectas. (El debut mundial está fijado para ese día).
Con estos lanzamientos, Guatemala ingresa al mapa latinoamericano que acoge el K-Pop como contenido cinematográfico. Los seguidores podrán disfrutar en formato épico las historias de sus artistas favoritos: primero con TWICE el 20 de octubre, y luego con G-Dragon el 29 de octubre.
Quienes deseen asistir deben estar pendientes de los horarios que anunciarán las salas locales en los próximos días. Estos estrenos confirman que el K-Pop ya no solo se escucha, sino que se vive como una experiencia cultural completa.
La llegada de producciones surcoreanas a las pantallas guatemaltecas refleja el impacto global de este género, que continúa conquistando nuevas audiencias y espacios. Desde los escenarios hasta el cine, el K-Pop reafirma su poder para conectar corazones en todo el mundo, ahora también desde Guatemala.