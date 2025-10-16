 Filtran Fotos de Fátima Bosch, Miss México, Antes de Cirugía
Farándula

En redes filtran fotos de Miss México, Fátima Bosch, antes de su cirugía

La hermosa joven fue elegida para representar a México en Miss Universo 2025; sin embargo, su coronación fue empañada por la reacción de sus compañera y de las redes sociales.

Miss México Fátima Bosch, Instagram
Miss México Fátima Bosch / FOTO: Instagram

Fátima Bosch se convirtió en la primera tabasqueña en ganar Miss Universe México, un sueño que, como confesó en entrevista exclusiva a Us Weekly en Español, tenía desde la infancia.

Sin embargo, el momento de su coronación se vio empañado por un detalle que no pasó desapercibido: la mayoría de las concursantes no acudió a felicitarla en el escenario.  

Lo que debía ser una celebración colectiva terminó en un instante incómodo para Fátima Bosch y que rápidamente se volvió viral.

Desde entonces, no ha dejado de acaparar la atención. En la plataforma de TikTok se compartieron una serie de fotografías de la juventud de la modelo, en donde lucía un tanto diferente por la estructura de su nariz, así como el uso de aparatos de ortodoncia.

Además, el estilo de Fátima Bosch era diferente, pues no tenía el cabello estilizado, lo llevaba al natural; algunos haters tenían la intención poner en duda la belleza de la famosa, quien ha destacado por ser una de las participantes con menos intervenciones estéticas.

Los fans de Fátima Bosch la defendieron y señalaron que en ella atravesaba la adolescencia por lo tanto era imposible que estuviera como luce hoy en día.

"Ajá, que esperaban que a sus 15 o 17 años estuviera súper desarrollada? Con mucho maquillaje? Es obvio que los años pasan, las tendencias cambian, todas crecemos y fin", escribió un fan.

@missfakeface_

Antes y después de Fátima bosch fernandez la mujer más angelical de mexico🤡🇲🇽🙈#fatimabosch #missuniversemexico #missuniverse #paratiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii #fatimaboschantes

♬ sonido original - bri

Polémica coronación

Fátima Bosch fue coronada como la nueva Miss Universo México 2025, el pasado 13 de septiembre en Zapopan, Jalisco, en un evento que más que destacar por la celebración, se vio opacado por la polémica.

Tras ser anunciada como la ganadora, se generó un ambiente de tensión en el escenario. De las 31 participantes, solamente cuatro se acercaron a felicitarla, mientras que el resto de sus compañeras abandonaron el escenario.

@de_todo_misses_

Solamente una puede ganar, Fátima Bosh MUX sobre lo sucedido tras su coronación. #missuniversemexico #tabasco #missuniverso #fouryou #reinas

♬ Luminary - Joel Sunny

Un video que se hizo viral mostró a un grupo de 27 concursantes volviendo al escenario para abrazar y animar a la representante de Jalisco, Yoana Gutiérrez, quien quedó como segunda finalista.

Este gesto fue interpretado como un claro desaire y una señal de desaprobación hacia el resultado.

Foto embed
Fátima Bosch - Instagram

