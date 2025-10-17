Shannen Doherty: Su viaje contra el cáncer de mama

Shannen Doherty (12 de abril de 1971 - 13 de julio de 2024) era conocida por su papel en series emblemáticas como Beverly Hills, 90210 y Charmed. Pero en sus últimos años, su nombre trascendió el mundo del entretenimiento: se transformó también en símbolo de transparencia, lucha y activismo contra el cáncer de mama metastásico.
Su historia, compartida públicamente con crudeza e intención, dejó una huella profunda en pacientes, profesionales de la salud y seguidores de todo el mundo.
El diagnóstico y los primeros años de lucha
En marzo de 2015, a los 43 años, Shannen Doherty recibió la noticia que cambiaría el rumbo de su vida: un diagnóstico de cáncer de mama invasivo que ya había afectado sus ganglios linfáticos.
En su momento, ella misma atribuyó en parte el avance del tumor a una interrupción en su cobertura de seguro médico —efectivamente, había pasado meses sin seguro médico debido a desacuerdos con su empresa de gestión— lo que habría retrasado exámenes rutinarios cruciales.
Al principio se intentó reducir el tumor con terapias hormonales, con la esperanza de que fuera viable una cirugía conservadora (lumpectomía). Pero los múltiples focos tumorales descartaron esa posibilidad, y en mayo de 2016 se sometió a una mastectomía unilateral junto con reconstrucción.
La cirugía reveló que algunas células cancerosas habían superado los ganglios afectados, de modo que Doherty siguió con quimioterapia y radioterapia.
Durante ese período, Shannen Doherty dio un paso excepcional: empezó a compartir cada parte de su experiencia con el público. Desde fotos durante la quimioterapia hasta publicaciones sobre su estado de ánimo, dolores y esperanzas, buscaba romper los tabúes que rodean al cáncer. "No es bonito, pero es la verdad", dijo en uno de sus posts al mostrar cómo caía su cabello.
A finales de abril de 2017, la actriz dio a conocer que estaba en remisión. Esta noticia fue celebrada por muchos como una victoria —aunque para Doherty, el cáncer seguía siendo una sombra latente.
La recaída: cáncer metastásico y nuevos horizontes
En febrero de 2020, Doherty anunció que el cáncer había regresado —esta vez en etapa IV (metastásico)— y se encontraba extendido a otras partes del cuerpo.
Aquel diagnóstico redefinió su perspectiva: ya no se trataba solo de curación o remisión, sino de cómo vivir con la enfermedad, cuánto tiempo podría prolongarse y con qué calidad.
Con el tiempo, el cáncer se diseminó también al cerebro y los huesos. En junio de 2023, Shannen Doherty reveló públicamente que las metástasis habían alcanzado su cerebro, y meses después afirmó que también habían afectado sus huesos.
Consciente de que muchas personas con cáncer metastásico son descartadas como "sin posibilidades", Doherty insistió en seguir trabajando, defendiendo que aún con la enfermedad podía producir contenidos, participar en proyectos y contar su verdad.
Su podcast Let’s Be Clear, donde conversaba con oncólogos y otros especialistas sobre tratamientos, dolor, emociones y manejo diario, se convirtió en un espacio de divulgación esencial.
A mediados de 2024, Doherty reconoció públicamente que los tratamientos ya no estaban siendo tan efectivos. Su oncólogo, el Dr. Lawrence Piro, dijo que se mantuvieron en la lucha "hasta que ya no fue posible ir más allá".
Sus últimos días y el legado que dejó
El 13 de julio de 2024, Shannen Doherty falleció en su residencia en Malibú, California, rodeada por sus seres queridos y su perro Bowie. Su muerte fue confirmada por su publicista Leslie Sloane: "Perdió la batalla contra el cáncer después de muchos años de lucha", se comunicó en los medios. Según se informó, se respetaron sus deseos: fue incinerada.
Poco antes de su partida, Doherty grabó episodios finales para el podcast House of Halliwell, que vinculaba con su papel en Charmed. Sus amigas y colegas decidieron lanzar esas grabaciones en su memoria.
En una charla íntima, Holly Marie Combs (su coestrella en Charmed) relató que Doherty no quería ser recordada únicamente como "la actriz que tuvo cáncer", sino como defensora de animales, activista y creadora.
