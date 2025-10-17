 Bronco disfruta Quetzaltenango: Fuentes Georginas
Farándula

Bronco disfruta de su estadía en Quetzaltenango en las Fuentes Georginas

La banda mexicana Bronco disfruta de los lugares turísticos y naturaleza en nuestro país antes de sus conciertos.

Compartir:
Grupo-Bronco.webp,
Grupo-Bronco.webp / FOTO:

Con una escapada relajante entre aguas termales y vegetación neblinosa en las Fuentes Georginas de Quetzaltenango, la emblemática agrupación mexicana Bronco aprovechó un respiro previo a su reencuentro con los fanáticos guatemaltecos.

Rodeados del bosque montano y la atmósfera húmeda de la zona, los integrantes compartieron imágenes y mensajes que presagian el ambiente de conexión que buscan transmitir en sus conciertos del 17 y 18 de octubre.

Un descanso en el esplendor natural de Quetzaltenango

Las Fuentes Georginas, ubicadas en el municipio de Zunil, Quetzaltenango, a aproximadamente 9 kilómetros de la cabecera departamental, son un conjunto de piscinas de aguas termales de origen volcánico, famosas por su ambiente místico, vegetación exuberante y los vapores que se elevan entre los árboles.

Estas fuentes, que reciben el aporte termal desde el volcán Zunil, han sido valoradas no solo por sus efectos relajantes, sino por su atractivo entre turistas locales y extranjeros.

Los visitantes pueden acceder a varias piscinas de distintas temperaturas, senderos boscosos y servicios básicos como vestidores, estacionamiento, restaurante y alquiler de toallas.

Bronco publicó en sus redes sociales varias fotografías donde se les ve sumergidos en las aguas termales, compartiendo entre sonrisas y vapor bajo la vegetación envolvente.

"Después de un día de paz y recarga en las mágicas Fuentes de Georgina aquí en Quetzaltenango, ¡nuestra energía está al 100%! Gracias, Xela, por esta bienvenida, a vibrar juntos", expresaron.

Para Guadalupe Esparza y sus compañeros, fue un momento consciente de pausa antes de subir al escenario: un instante para reconectarse, respirar y absorber la energía del entorno que les rodea.

Foto embed
Bronco - Redes sociales

Bronco y su agenda musical en Guatemala

Bronco es una agrupación mexicana emblemática del género regional mexicano, conocida por éxitos como Que no quede huella, Sergio el bailador, Amigo bronco, entre otros. A lo largo de décadas, ha marcado su huella en la música ranchera y grupera.

Como parte de su gira Dejando Huella 2025, Bronco tiene programadas dos presentaciones en Guatemala:

·         Viernes 17 de octubre en Xela: en el Centro Intercultural de Quetzaltenango a las 20 horas.

·         Sábado 18 de octubre en Ciudad de Guatemala: en la Explanada 5 (antiguo Estadio del Ejército), también a las 20 horas.

En su anuncio, la banda aseguró: "Guatemala, ya estamos aquí y venimos a dejar huella! No hay nada como el calor de nuestro público guatemalteco. Este fin de semana es nuestro y vamos a celebrar la vida con todos ustedes".

Mira también:

@emisorasunidas897

Peluquero ofrece servicios gratuitos a personas vulnerables. . . #Amatitlan #Danilo #GestoViral #Peluquero

♬ sonido original - Emisoras Unidas

En Portada

Ejecutivo asegura que Jiménez sigue al frente de Gobernación y goza de inmunidadt
Nacionales

Ejecutivo asegura que Jiménez sigue al frente de Gobernación y goza de inmunidad

03:19 PM, Oct 17
Exviceministra y exdirector penitenciario señalados de facilitar fuga masiva en Fraijanes IIt
Nacionales

Exviceministra y exdirector penitenciario señalados de facilitar fuga masiva en Fraijanes II

04:08 PM, Oct 17
Barcelona obtiene licencia de primera ocupación para el Spotify Camp Nout
Deportes

Barcelona obtiene licencia de primera ocupación para el Spotify Camp Nou

04:33 PM, Oct 17
Bronco disfruta de su estadía en Quetzaltenango en las Fuentes Georginas t
Farándula

Bronco disfruta de su estadía en Quetzaltenango en las Fuentes Georginas

02:41 PM, Oct 17

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaMundial 2026Estados UnidosSeguridad vial#liganacionalLluviasSeguridadEE.UU.redes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Roblox ,Instagram
Gaming

¿Cuáles son los videojuegos con riesgo de grooming?

Duolingo ,Instagram
Tecnología

Duolingo presenta su propio anime "The Final Test" esta es su fecha del estreno

Limón ,Limón
Moda Y Belleza

Los riesgos de tomar agua con limón en ayunas: entre los mitos y la realidad

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos