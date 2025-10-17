Bronco disfruta Quetzaltenango: Fuentes Georginas

Con una escapada relajante entre aguas termales y vegetación neblinosa en las Fuentes Georginas de Quetzaltenango, la emblemática agrupación mexicana Bronco aprovechó un respiro previo a su reencuentro con los fanáticos guatemaltecos.
Rodeados del bosque montano y la atmósfera húmeda de la zona, los integrantes compartieron imágenes y mensajes que presagian el ambiente de conexión que buscan transmitir en sus conciertos del 17 y 18 de octubre.
Un descanso en el esplendor natural de Quetzaltenango
Las Fuentes Georginas, ubicadas en el municipio de Zunil, Quetzaltenango, a aproximadamente 9 kilómetros de la cabecera departamental, son un conjunto de piscinas de aguas termales de origen volcánico, famosas por su ambiente místico, vegetación exuberante y los vapores que se elevan entre los árboles.
Estas fuentes, que reciben el aporte termal desde el volcán Zunil, han sido valoradas no solo por sus efectos relajantes, sino por su atractivo entre turistas locales y extranjeros.
Los visitantes pueden acceder a varias piscinas de distintas temperaturas, senderos boscosos y servicios básicos como vestidores, estacionamiento, restaurante y alquiler de toallas.
Bronco publicó en sus redes sociales varias fotografías donde se les ve sumergidos en las aguas termales, compartiendo entre sonrisas y vapor bajo la vegetación envolvente.
"Después de un día de paz y recarga en las mágicas Fuentes de Georgina aquí en Quetzaltenango, ¡nuestra energía está al 100%! Gracias, Xela, por esta bienvenida, a vibrar juntos", expresaron.
Para Guadalupe Esparza y sus compañeros, fue un momento consciente de pausa antes de subir al escenario: un instante para reconectarse, respirar y absorber la energía del entorno que les rodea.
Bronco y su agenda musical en Guatemala
Bronco es una agrupación mexicana emblemática del género regional mexicano, conocida por éxitos como Que no quede huella, Sergio el bailador, Amigo bronco, entre otros. A lo largo de décadas, ha marcado su huella en la música ranchera y grupera.
Como parte de su gira Dejando Huella 2025, Bronco tiene programadas dos presentaciones en Guatemala:
· Viernes 17 de octubre en Xela: en el Centro Intercultural de Quetzaltenango a las 20 horas.
· Sábado 18 de octubre en Ciudad de Guatemala: en la Explanada 5 (antiguo Estadio del Ejército), también a las 20 horas.
En su anuncio, la banda aseguró: "Guatemala, ya estamos aquí y venimos a dejar huella! No hay nada como el calor de nuestro público guatemalteco. Este fin de semana es nuestro y vamos a celebrar la vida con todos ustedes".
