 Laura Zapata Felicita a Verónica Castro y Enfrenta Críticas
Laura Zapata felicita a Verónica Castro y le llueven críticas por el exceso de filtros

La villana de Televisa generó controversia al compartir un mensaje por el cumpleaños 73 de la actriz con una foto polémica.

Verónica Castro Laura Zapata, Instagram
Verónica Castro Laura Zapata / FOTO: Instagram

Durante el fin de semana, Laura Zapata sorprendió a sus fans al compartir una publicación para felicitar a Verónica Castro, celebrando su cumpleaños número 73.

El gesto amistoso no pasó desapercibido y de inmediato acaparó la atención en las redes, pues la imagen que subió despertó una ola de comentarios y críticas por exceso de retoques digitales.

Laura Zapata, recordada por sus papeles de villana en telenovelas de Televisa como "María Mercedes" o "Esmeralda", publicó en Instagram una imagen que generó polémica.

"Festejando el cumpleaños y la vida de mi queridísima @vrocastroficial ??? el reencuentro, Dulcina y Rosa (la pelada esta)... mucha vida, mi querida Verónica ??????", escribió.  

Foto embed
Laura Zapata y Verónica Castro - Instagram

Sin embargo, lo que parecía un gesto afectuoso terminó convirtiéndose en un tema viral, pues decenas de internautas criticaron a Laura Zapata por recurrir al retoque digital, señalando que "distorsionaba la realidad" y reforzaba los estereotipos sobre la edad en el espectáculo.

Muchos usuarios consideraron que el uso de filtros en la foto no era necesario y que restaba naturalidad al momento.

La tarde del domingo 19 de octubre Verónica Castro cumplió 73 años de vida, una fecha que quiso celebrar en la Ciudad de México rodeada de amigos como Maribel Guardia, Laura Zapata y Jorge Muñiz, El Coque, Ana de la Reguera y Bárbara de Regil.

Después de disfrutar de unas días en Argentina con su hijo Cristian Castro, la actriz y cantante regresó a México justo a tiempo para reunirse con sus más cercanos para festejar su cumpleaños en esta convivencia en la que se animó a echarse un palomazo y recordar la época en la que también dejó huella en la música.   

A través de las redes sociales varios invitados compartieron divertidos instantes de este festejo donde La Vero disfrutó como nunca.

Uno de los instantes que ya se viralizó fue cuando tomó  el micrófono para interpretar su éxito Macumba, un tema que cantó mientras sus bailarinas Ana de la Reguera y Maribel Guardia bailaban al fondo del salón al interior de La Hacienda de los Morales, sitio donde se llevó acabo el festejo. 

@sebasresendiz0

Momentazo histórico después de 30 años #veronicacastro volvió a cantar su éxito MACUMBA hoy en su fiesta de cumpleaños y que tal las bailarinas de lujo maravillosas #maribelguardia y #anadelareguera 🩷🩷🩷🩷🩷🩷

♬ sonido original - Sebastián Reséndiz

