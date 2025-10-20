Actor de Televisa en Calle: Busca Refugio con sus Gatos

Alejandro Landero, un conocido actor de telenovelas de Televisa como "Rosa Salvaje", se encuentra en una difícil situación al ser encontrado en la calle junto a sus mascotas en la Ciudad de México. El artista, quien alcanzó la fama en la década de 1980, busca ayuda tras ser ubicado por grupos de vecinos en la Colonia Condesa, donde vive junto a tres gatos y un perro.
Según reportes de medios mexicanos, Alejandro ha sido visto durmiendo en una banca de un parque público, tratando de mantener su vida con la compañía de sus animales. Al parecer, se niega a separarse de ellos, lo que complica su búsqueda de un refugio temporal. En este momento, se encuentra en la calle Mazatlán, entre Juan de la Barrera y Agustín Melgar, pidiendo ayuda para conseguir un albergue por al menos un mes.
Búsqueda de refugio
Los vecinos han tomado la iniciativa de compartir su situación en las redes sociales, resaltando la necesidad de apoyo para el actor. "El vecino actor Alejandro Landero se quedó sin trabajo y se encuentra en #situacióndecalle con sus tres #gatitos y su #perrito a los que no quiere abandonar", mencionaron en una publicación.
Landero es recordado no solo por "Rosa Salvaje", emitida en 1988, sino también por sus actuaciones en otras producciones como "Pasión y Poder", "Monte Calvario" y "Un Rostro en mi pasado". Sin embargo, su vida ha dado un giro drástico desde que se alejó de la actuación y se ha visto colmado por dificultades financieras.
Años atrás, en 2020, también circularon rumores sobre su desaparición del ojo público e incluso de su muerte. La actual situación de Alejandro ha revelado su lucha por sobrevivir en la calle, un entorno que abunda en problemas y desafíos.
Paralelismos con otros actores
Este no es un caso aislado. El mundo del espectáculo también tiene su cuota de artistas que enfrentan realidades complejas. Un ejemplo es Renata Flores, quien pasó tres años en situación de calle antes de ser rescatada por la Asociación Nacional de Actores (ANDA). La actriz, conocida por sus participaciones en "Rosa Salvaje" y "Rebelde", llegó a vivir en su camioneta junto a sus mascotas.
En 2020, tras ser localizada por ANDA, Renata fue trasladada a la Casa del Actor, donde buscó recuperarse de su situación. La pandemia y el temor a contagiarse del COVID-19 complicaron su ingreso a este refugio. "En estos días y con semáforo rojo no quiere salir de donde está", mencionó el actor David Rencoret, quien ha mantenido la comunicación con ella.
Los casos de Alejandro y Renata ponen de manifiesto una realidad dura y complicada que muchos actores enfrentan, a menudo lejos de los reflectores. La posibilidad de brindarles apoyo a través de albergues, donaciones y campañas de concientización ha tomado protagonismo en redes sociales.
La situación de Alejandro Landero es un recordatorio del impacto que la pandemia ha tenido en muchas vidas, incluidas las de aquellos que alguna vez brillaron en la televisión. Con su búsqueda de un hogar temporal tan cercana a su realidad, el actor espera encontrar un refugio donde él y sus amados animales puedan estar seguros y protegidos.