Axl Rose enfurece en concierto y "remata" con baterista

Durante la noche del sábado 18 de octubre de 2025, en el segundo de los conciertos consecutivos de Guns N’ Roses en el Estadio Tomás Adolfo Ducó de Buenos Aires, el vocalista Axl Rose protagonizó un episodio que rápidamente se viralizó en redes sociales.
En plena interpretación de "Welcome to the Jungle", tema con que suele abrir sus shows, el cantante lanzó su micrófono en dos ocasiones hacia la batería de la banda y, en otro momento, escaló el riser del baterista e incluso dio una patada al bombo, antes de retirarse momentáneamente del escenario visiblemente fuera de sí.
Según los videos grabados por asistentes, el incidente se produjo justo en los primeros compases del concierto. Rose, llevando su clásica chaqueta de cuero, comenzó visiblemente irritado.
En un momento lanzó su micrófono hacia el kit de la batería y posteriormente subió al riser y pateó el bombo mientras la canción seguía. Tras esos actos, el vocalista se quitó la chaqueta, bajó del escenario y gritó hacia el público: "¡Intentaré improvisar!" ("So, I’ll just try and wing this!") mientras productores y técnicos corrían a auxilio del equipo técnico.
¿Cuál fue la causa?
De acuerdo con fuentes citadas por medios como TMZ, el problema no fue con el baterista — Isaac Carpenter, quien se incorporó recientemente al grupo — sino con un fallo en los monitores de Rose: el cantante solo escuchaba la percusión en sus auriculares internos y no el resto de la banda, lo que habría generado su frustración.
Según lo señalado, el equipo técnico logró solventar la falla poco después — en la tercera canción del repertorio — y el show continuó sin mayores incidentes.
Guns N’ Roses se encuentra en plena gira por América Latina, que incluye paradas en Brasil, Perú y que culminará en México en noviembre.
Sobre Axl Rose
Axl Rose — nombre real William Bruce Rose Jr. — es el vocalista y líder de Guns N’ Roses, banda que cofundó en 1985. Su primer álbum, Appetite for Destruction (1987), se convirtió en uno de los más vendidos de todos los tiempos.
A lo largo de su carrera, Rose ha sido conocido tanto por su voz potente y único estilo como por episodios de tensión y temperamento sobre el escenario.
Guns N’ Roses, con su mezcla de hard rock, punk y sleaze rock, alcanzó su máximo esplendor a finales de los 80 y principios de los 90; discos como Use Your Illusion I y Use Your Illusion II (1991) consolidaron su fama global.
El nuevo episodio vuelve a poner el foco en una faceta que muchos fans pensaban superada en el front-man: un estallido público en pleno show manifiesta no sólo tensión técnica sino también la presión que supone estar al frente de una enorme maquinaria musical que sigue generando expectativas altísimas.
Además, la imagen de un Axl frustrado derramando su enojo en el escenario hace recordar momentos clásicos de la banda, acentuando el aura legendaria — pero también problemática — que rodea a Guns N’ Roses.
