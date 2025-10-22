 Fallece Vocalista de Sonora Dinamita: Emotivo Despedida
Farándula

Muere vocalista de La Sonora Dinamita y lo despiden con emotivo mensaje

Muere Toño Peregrino, vocalista de La Sonora Dinamita, y la agrupación lo despide con emotivo mensaje: "Las leyendas como tú se quedan sonando eternamente".

Toño Peregrino, Redes sociales
Toño Peregrino / FOTO: Redes sociales

El mundo de la música tropical está de luto. Este 22 de octubre se confirmó la muerte de Toño Peregrino, uno de los vocalistas más queridos de La Sonora Dinamita de Lucho Argain y Xiu García, agrupación que marcó generaciones con temas clásicos del género cumbia.

La noticia fue dada a conocer a través de las redes sociales oficiales de la banda, donde compartieron un sentido mensaje para despedir al artista.

"Hoy la música tropical está de luto... La Sonora Dinamita despide con el alma a uno de los más grandes, a un compañero, un amigo y un artista que dejó huella en cada nota, en cada escenario y en cada corazón que tuvo el privilegio de escucharlo", escribió la agrupación en su publicación, acompañada por un video homenaje al cantante.

Foto embed
La Sonora Dinamita - Redes sociales

En el mensaje, los integrantes recordaron con cariño la entrega, pasión y alegría que caracterizaban a Peregrino sobre el escenario: "Toño Peregrino no fue solo una voz... fue sentimiento, fue entrega, fue alegría pura que iluminaba cada show con su energía inigualable. Hoy el escenario se siente más vacío, el ritmo se detiene por un instante, y nuestras almas se llenan de nostalgia".

Hasta el momento, no se han revelado las causas del fallecimiento del músico ni los detalles de los servicios funerarios.

Sin embargo, sus compañeros aseguraron que su legado permanecerá vivo en la historia de la música tropical: "Gracias, Toño, por compartir tu talento con nosotros, por ser parte de nuestra historia y por hacer vibrar al mundo con tu voz. No es un adiós... es un hasta luego, porque las leyendas como tú no mueren, se quedan sonando eternamente en cada canción, en cada aplauso, en cada corazón".

El emotivo video publicado por La Sonora Dinamita muestra a Peregrino reflexionando sobre el sacrificio y la pasión que implica ser músico. "El público no sabe nada de lo que te está pasando; nosotros tenemos la vida del payaso: aunque estés con dolor por algo que perdiste, uno tiene que seguir, el show tiene que continuar", dice el artista con una sonrisa nostálgica.

Toño Peregrino formó parte de una de las etapas más recientes de La Sonora Dinamita, agrupación fundada en 1960 por Lucho Argain en Colombia y popularizada en México, con éxitos como "Mi cucú", "Escándalo", "Que nadie sepa mi sufrir" y "La cadenita". Con su potente voz y carisma, Peregrino se ganó el cariño del público latinoamericano, consolidándose como una de las figuras más representativas del grupo en las últimas décadas.

En redes sociales, seguidores y colegas han expresado su tristeza ante la partida del cantante, recordando su talento y su calidez humana. "Tu voz seguirá alegrando nuestras fiestas y corazones", escribió un fan, mientras que otros destacaron su humildad y cercanía con el público.

Con su partida, la cumbia pierde una de sus voces más queridas, pero su legado —como lo expresó La Sonora Dinamita— seguirá sonando eternamente.

