Fotos Boda de la Hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith

Stella del Carmen; hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith se casó el 18 de octubre de 2025 con Alex Gruszynski en España, para honrar sus raíces.
El enlace matrimonial se llevó a cabo en la Ribera del Duero, un pueblo pequeño de Valladolid. La locación de ensueño fue el prestigiado Hotel Abadía Retuerta LeDomaine, un antiguo monasterio fundado en 1146, considerado ahora como uno de los mejores hoteles de España
La ceremonia ha sido descrita como "gótica - romántica" y reunió a unos 200 invitados, entre ellos Dakota Johnson ( media hermana de la novia) y Tippi Hedren.
El momento ha sido extraordinario especialmente para la guapa novia, quien reunió a sus famosos padres, Antonio Banderas y Melanie Griffith, orgullosos de acompañar a su hija en este día que quedará como uno de los más memorables de la familia
El vestido de la novia fue diseñado por la firma Rodarte, escote corazón, en gasa y encaje. Su ramo de calas negras, según algunos medios simbolizan cerrar una etapa y empezar una nueva. Además aportan un aire de misterio y un guiño estético "gótico".
Las damas de honor de negro para reforzar la estética gotica-romántica que la propia Stella dijo que quería y el encaje para darle el toque español de sus raíces. El color negro permitió esa integración al tema que la novia eligió para su boda.
Sin móviles ni prensa, el enlace se destacó por su discreción, la belleza del entorno y el toque personal de los detalles .Que sean muy felices!
Más detalles
Lejos del glamour de Hollywood, la boda tuvo una atmósfera íntima y mágica, con invitados llegados de todo el mundo, entre ellos las hijas del expresidente estadounidense Barack Obama, Malia y Sasha, además de la pareja de Antonio, Nicole Kimpel.
También asistieron la esposa de Sting, Trudie Styler, y amigos cercanos como los actores Drew Starkey y Odessa A’zion.
La celebración se extendió durante varios días: comenzó con una preboda en la que los invitados disfrutaron de la gastronomía local y continuó con una emotiva ceremonia civil en una capilla iluminada con cientos de velas.
Stella entró del brazo de su padre Antonio Banderas mientras sonaba una canción compuesta por su tío abuelo, especialmente para el momento. Durante la cena, los asistentes degustaron un menú de alta cocina con toques castellanos y vinos de la Ribera del Duero.
Antonio Banderas, orgulloso, alzó su copa para brindar por su hija y su nuevo yerno, mientras Melanie Griffith miraba emocionada desde su lugar, acompañada de sus hijos Dakota, Alexander y Jesse Johnson.