Aaron Godwin de 'Ghost Adventures' y el impactante incidente

Aaron Goodwin, conocido por su participación en el programa "Ghost Adventures", vivió una de las escenas más impactantes de su vida dentro del set de grabación.
Mientras filmaba una investigación en el abandonado hospital mental Hollydale, en California, recibió una llamada de la policía que cambiaría todo.
Aaron Goodwin reveló cómo su vida cambió tras descubrir, en pleno programa, que su esposa Victoria intentaba planear su muerte. El hecho llevó a la detención de la mujer y generó conmoción entre los seguidores del reality.
A través de sus redes sociales, el investigador paranormal de 49 años reconoció que atraviesa una etapa difícil. Señaló que se siente devastado y que espera que el proceso de divorcio concluya para poder continuar con su vida.
"Gracias a todos por comunicarse y ser tan increíbles, pero desafortunadamente, todavía no puedo hablar de nada", dijo la estrella de ‘Ghost Adventures’, de 49 años, en un comunicado compartido a través de su Instagram el martes 21 de octubre.
"Podría decirles que estoy bien, pero prefiero ser honesto", dijo y luego confesó que todavía está luchando por asimilar lo sucedido.
"Solo quiero que sepan que no me va nada bien y que cada día es peor con todo lo que estoy descubriendo", continuó. "Dicen que con el tiempo todo mejora, pero solo quiero que se acabe el divorcio para poder seguir adelante con mi vida".
En otra publicación explicó que no verá el episodio donde la policía le informó lo ocurrido. Recordó que los oficiales lo contactaron mediante una llamada de video para decirle que su pareja había sido arrestada tras contratar a un sicario para asesinarlo.
Más detalles
Las autoridades detuvieron a Victoria Goodwin luego de comprobar que había planeado el asesinato de su esposo. En junio, un tribunal la condenó a una pena de entre 36 meses (3 años) y 90 meses (7 años y medio) de prisión. Podrá solicitar libertad condicional tras cumplir al menos 3 años de cárcel.
De acuerdo con un informe citado por la revista People, la mujer mantenía comunicación con Grant Amato, un criminal condenado a cadena perpetua por asesinar a tres miembros de su familia y robarles $200.000.
Los mensajes entre ambos revelaron una relación sentimental y el plan para eliminar a Goodwin, bajo la excusa de que este no aceptaría el divorcio.
En esos intercambios, Victoria escribió que había elegido "acabar con la existencia" de su esposo en lugar de separarse legalmente, según consta en los documentos judiciales.
Aaron Goodwin alcanzó reconocimiento internacional gracias a su trabajo en programas que exploran fenómenos paranormales. Su proyecto más destacado es "Ghost Adventures" que se transmite desde 2008 y suma más de 300 episodios.