 Drake Bell Confirma Concierto en Guatemala
Farándula

Drake Bell anuncia próximo concierto en Guatemala

La exestrella de Nickelodeon se presentará por primera vez en el país con su Latam Tour, un concierto que se realizará en el Teatro Lux.

Compartir:
Drake Bell, Instagram
Drake Bell / FOTO: Instagram

El actor y cantante estadounidense Drake Bell confirmó su primer concierto en Guatemala, programado para el jueves 11 de diciembre de 2025, en el recinto Teatro Lux, ubicado en la 6ª Avenida 11-02, Zona 1 de la capital.

Drake Bell, conocido por su papel como Drake Parker en la serie infantil de Nickelodeon Drake & Josh, también ha desarrollado una carrera musical con álbumes como Telegraph y It’s Only Time, donde combina influencias del pop, rock retro y el espíritu melódico de bandas como The Beatles.

"Guatemala??! ¡Estoy emocionado de rockear contigo ? este 11 de diciembre en el Teatro Lux!¡¡Compra tus entradas mañana 12PM!!", escribió el cantante en sus redes sociales.

Foto embed
Drake Bell en Guatemala - Instagram

Es la primera vez que Drake Bell se presenta en Guatemala, lo que lo convierte en un acontecimiento especial para sus seguidores locales.

Su repertorio combina éxitos de su carrera televisiva con canciones musicales, lo que promete un concierto lleno de nostalgia, energía y conexión con el público.

Detalles del evento

  • Fecha: Jueves 11 de diciembre de 2025. 
  • Lugar: Teatro Lux, 6ª Avenida 11-02, Zona 1, Ciudad de Guatemala. 
  • Venta de boletos: Según el anuncio, los tickets estarán disponibles a partir del lunes 27 de octubre de 2025, a las 12:00 p.m. en el sitio Fanaticks.Live. 

Confesiones del cantante

Hace unos días, Drake Bell concedió una entrevista a Tea Time, el podcast conducido por Raven-Symoné y Miranda Maday.

En una conversación sincera, el actor y cantante estadounidense abordó los desafíos de crecer ante el ojo público, la presión mediática, la vulnerabilidad masculina y su experiencia al dejar atrás Hollywood para iniciar un recorrido en México.

Alejado del circuito tradicional de Hollywood, Drake Bell encontró en México un ambiente más cercano tanto a nivel profesional como personal.

Foto embed
Drake & Josh - Instagram

Destacó que la sociedad mexicana le permitió sentirse auténtico y valorado en su faceta artística, algo que, según señaló, no siempre ocurría en Estados Unidos.

El músico resaltó las diferencias en la vida familiar entre ambos países. En México, la familia es mucho más unida y está presente en la vida diaria, mientras que en Estados Unidos suelen predominar relaciones más distantes.

En Portada

Petición a OEA busca abrir una posibilidad de diálogo ante intento de golpe de Estado en Guatemala, según el Gobiernot
Nacionales

Petición a OEA busca abrir una posibilidad de diálogo ante "intento de golpe de Estado" en Guatemala, según el Gobierno

07:46 AM, Oct 27
VIDEO. Sebastián Bini protagoniza curioso momento en el partido entre Achuapa y Cobánt
Deportes

VIDEO. Sebastián Bini protagoniza curioso momento en el partido entre Achuapa y Cobán

08:44 AM, Oct 27
Día de los Santos: Conceden asueto a trabajadores públicos el 3 de noviembret
Nacionales

Día de los Santos: Conceden asueto a trabajadores públicos el 3 de noviembre

07:17 AM, Oct 27
Difunden video de mortal accidente entre motocicleta y picop en Izabalt
Nacionales

Difunden video de mortal accidente entre motocicleta y picop en Izabal

08:13 AM, Oct 27

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Noticias de GuatemalaJuegos CentroamericanosSeguridad#liganacionalEstados UnidosReal MadridFutbol GuatemaltecoSeguridad vial
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Roblox ,Instagram
Gaming

¿Cuáles son los videojuegos con riesgo de grooming?

Duolingo ,Instagram
Tecnología

Duolingo presenta su propio anime "The Final Test" esta es su fecha del estreno

Limón ,Limón
Moda Y Belleza

Los riesgos de tomar agua con limón en ayunas: entre los mitos y la realidad

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos