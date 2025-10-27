Drake Bell Confirma Concierto en Guatemala

El actor y cantante estadounidense Drake Bell confirmó su primer concierto en Guatemala, programado para el jueves 11 de diciembre de 2025, en el recinto Teatro Lux, ubicado en la 6ª Avenida 11-02, Zona 1 de la capital.
Drake Bell, conocido por su papel como Drake Parker en la serie infantil de Nickelodeon Drake & Josh, también ha desarrollado una carrera musical con álbumes como Telegraph y It’s Only Time, donde combina influencias del pop, rock retro y el espíritu melódico de bandas como The Beatles.
"Guatemala??! ¡Estoy emocionado de rockear contigo ? este 11 de diciembre en el Teatro Lux!¡¡Compra tus entradas mañana 12PM!!", escribió el cantante en sus redes sociales.
Es la primera vez que Drake Bell se presenta en Guatemala, lo que lo convierte en un acontecimiento especial para sus seguidores locales.
Su repertorio combina éxitos de su carrera televisiva con canciones musicales, lo que promete un concierto lleno de nostalgia, energía y conexión con el público.
Detalles del evento
- Fecha: Jueves 11 de diciembre de 2025.
- Lugar: Teatro Lux, 6ª Avenida 11-02, Zona 1, Ciudad de Guatemala.
- Venta de boletos: Según el anuncio, los tickets estarán disponibles a partir del lunes 27 de octubre de 2025, a las 12:00 p.m. en el sitio Fanaticks.Live.
Confesiones del cantante
Hace unos días, Drake Bell concedió una entrevista a Tea Time, el podcast conducido por Raven-Symoné y Miranda Maday.
En una conversación sincera, el actor y cantante estadounidense abordó los desafíos de crecer ante el ojo público, la presión mediática, la vulnerabilidad masculina y su experiencia al dejar atrás Hollywood para iniciar un recorrido en México.
Alejado del circuito tradicional de Hollywood, Drake Bell encontró en México un ambiente más cercano tanto a nivel profesional como personal.
Destacó que la sociedad mexicana le permitió sentirse auténtico y valorado en su faceta artística, algo que, según señaló, no siempre ocurría en Estados Unidos.
El músico resaltó las diferencias en la vida familiar entre ambos países. En México, la familia es mucho más unida y está presente en la vida diaria, mientras que en Estados Unidos suelen predominar relaciones más distantes.