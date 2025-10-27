 María Isabel Flores: Sorprendente transformación
Farándula

Tras perder más de 25 libras, la guatemalteca María Isabel Flores sorprende con su figura y ardiente atuendo

La locutora guatemalteca María Isabel Flores encendió las redes con un atrevido look vaquero.

Compartir:
María Isabel Flores, María Isabel Flores
María Isabel Flores / FOTO: María Isabel Flores

La locutora guatemalteca María Isabel Flores sorprendió a sus seguidores con una reciente publicación en redes donde mostró un atrevido y brillante look vaquero.  La comunicadora lució una falda de cuero y un body lleno de brillantes, combinando estilo, elegancia y un toque de audacia que no pasó desapercibido entre sus fans.

Las imágenes compartidas por María Isabel rápidamente se llenaron de comentarios y reacciones. Sus fanáticos la elogiaron por su nueva figura y su seguridad frente a la cámara, destacando lo radiante que luce en esta etapa de su vida.

El look vaquero con detalles brillantes se convirtió en el centro de atención, reflejando una faceta más moderna y atrevida de la locutora, quien siempre se ha caracterizado por su carisma y cercanía con el público. Con años de experiencia en la radio, María Isabel Flores ha conquistado a miles de oyentes gracias a su voz inconfundible y su estilo natural al comunicar.

Desde los micrófonos de Fabuestéreo y Kiss FM, se ha ganado el cariño de generaciones de guatemaltecos. Ahora, desde las plataformas digitales, sigue demostrando su versatilidad y conexión con la audiencia, esta vez desde el mundo de la moda y las redes sociales.

Más de María Isabel Flores

El cambio físico de la guatemalteca María Isabel ha sido evidente y motivo de inspiración para muchos.  Su nueva figura es el resultado de disciplina y amor propio, algo que sus seguidores han notado y aplaudido.

Con su más reciente publicación, la locutora reafirma que la belleza va de la mano con la confianza, y que reinventarse también es parte del crecimiento personal y profesional.

El diminuto y ardiente bikini de tanga con el que Karely Ruiz se pasea en las calles en Colombia

La mexicana volvió a robarse todas las miradas en redes al posar con un diminuto bikini durante su lujosa celebración de cumpleaños en Colombia.

El look vaquero con falda de cuero y body de brillantes no solo resalta su estilo, sino que consolida a María Isabel Flores como una figura influyente y admirada dentro y fuera de la radio. Su capacidad para reinventarse y brillar en cada faceta la mantiene vigente y querida por todos los que siguen su carrera y su autenticidad.

En Portada

FECI realiza operativo por posible corrupción en el Hospital Rooseveltt
Nacionales

FECI realiza operativo por posible corrupción en el Hospital Roosevelt

09:24 AM, Oct 27
Jimena Gómez, la modelo colombiana que conquista la Vuelta a Guatemalat
Deportes

Jimena Gómez, la modelo colombiana que conquista la Vuelta a Guatemala

10:33 AM, Oct 27
Guatemala expondrá ante la OEA graves amenazas a su democraciat
Nacionales

Guatemala expondrá ante la OEA "graves amenazas" a su democracia

07:46 AM, Oct 27
Drake Bell anuncia próximo concierto en Guatemalat
Farándula

Drake Bell anuncia próximo concierto en Guatemala

08:50 AM, Oct 27

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Juegos CentroamericanosNoticias de GuatemalaSeguridad#liganacionalEstados UnidosFutbol GuatemaltecoSeguridad vialEE.UU.
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Roblox ,Instagram
Gaming

¿Cuáles son los videojuegos con riesgo de grooming?

Duolingo ,Instagram
Tecnología

Duolingo presenta su propio anime "The Final Test" esta es su fecha del estreno

Limón ,Limón
Moda Y Belleza

Los riesgos de tomar agua con limón en ayunas: entre los mitos y la realidad

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos