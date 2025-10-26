Bikini de tanga de Karely Ruiz: ¡Radiante en Colombia!

Karely Ruiz encendió las redes sociales al compartir una serie de imágenes en las que luce un diminuto bikini, dejando muy poco a la imaginación. Sus más de 11 millones de seguidores quedaron cautivados con las postales que destacan su escultural figura y su confianza frente a la cámara.
Actualmente, la joven se encuentra en Colombia, donde decidió celebrar su cumpleaños de una manera espectacular. Y es que decidió alquiló una isla privada para disfrutar del mar, el sol y una escapada rodeada de lujo.
En sus historias, se le ha visto disfrutando de paseos en lancha, cócteles tropicales y tardes de playa que dejan ver su estilo de vida glamuroso y su innegable carisma. Las nuevas fotografías de Karely se han vuelto virales, acumulando miles de comentarios y reacciones en cuestión de horas.
La modelo presumió su tonificada figura, con una cintura definida y curvas que muchos calificaron como "de infarto". En los comentarios, sus fanáticos no escatimaron en halagos, destacando su belleza natural y su confianza para posar sin filtros ni complejos.
Más del cumpleaños de Karely Ruiz
La combinación del sol caribeño y su diminuto traje de baño hicieron que las redes se inundaran de piropos, confirmando por qué Karely es una de las personalidades más seguidas del momento. Además de su faceta como modelo e influencer, Karely Ruiz ha demostrado que también tiene un lado competitivo.
La semana pasada, participó en un combate de influencers durante el evento "Stream Fighters 4", donde se enfrentó a Karina García en una intensa pelea que mantuvo al público al borde del asiento.
Pese a los pronósticos, Karely mostró una sorprendente fortaleza física y logró imponerse tras varios intercambios de golpes, coronándose como ganadora del encuentro. Su desempeño en el ring fue ampliamente elogiado por fanáticos y medios digitales, que resaltaron su disciplina y valentía.