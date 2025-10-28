Dulce María sorprende a fans con su avanzado embarazo

Dulce María anunció que está embarazada de su segundo hijo del productor Paco Álvarez, con quien se casó en 2019.
La cantante de 39 años dio a conocer la noticia a través de una sesión de fotos y entrevista en la revista Marie Claire México, donde muestra su avanzado embarazo.
"A punto de cumplir 40 años y 35 de carrera, @dulcemaria atraviesa una de las etapas más transformadoras de su vida: un embarazo que la invita a detenerse, reflexionar y reconectarse con lo esencial.✨ Dulce María regresa a las páginas de Marie Claire México acompañada de @armaniexchange , para revelar cómo se prepara para recibir a su segundo bebé ", dice la publicación de Marie Claire.
Hasta el momento Dulce María no ha revelado si tendrá un niño o una niña. Por su parte, su esposo compartió también la feliz noticia en sus redes sociales.
"Les compartimos la noticia más hermosa del mundo ❤️❤️❤️ te amo @dulcemaria la familia crece y yo soy el hombre más feliz del universo", escribió el cineasta.
Por su parte, su amiga Anahí también tuvo palabras de amor y cariño ante la buena nueva. "¡Qué alegría, ya podemos gritarlo al mundo entero! ¡Dios y sus tiempos PERFECTOS! Bebé, te esperamos con todo el amor del universo. Tus tíos, tus primos y todos los corazones que aman a tu mami y serán incondicionales para ti", escribió en redes.
Confesiones
En entrevista con el medio, Dulce María aseguró que su embarazo, al que calificó como "un regalo inesperado", la "tomó por sorpresa".
"No lo esperaba, pero a veces la vida te lleva exactamente a donde necesitas estar. Estoy muy feliz, aunque también, sorprendida", expresó.
La intérprete de "Ya no" contó que empezó a sentirse muy mal durante un viaje, y pensaba que era cansancio o el trayecto en carretera, pero no la realidad era otra.
"Cuando regresé a México, tardé un poco en hacerme la prueba y, cuando la hice, salió positiva", recordó al respecto.
La también actriz, que cumple 40 años en diciembre, señaló que "gracias a Dios, todo va bien" y que este niño o niña "viene a completar su familia".
En medio de la alegría, Dulce María dejó claro que está tomando las precauciones necesarias para que su salud y la del bebé estén estables.
"Detenerme por completo. Mi cuerpo me pedía descanso, y aunque es difícil para alguien que siempre está en movimiento, tuve que escucharme, hidratarme, comer bien, dormir, estar tranquila y dejar de presionarme", relató.