 Capturan a Víctor Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont
Farándula

Esposo de Inés Gómez Mont, Víctor Álvarez Puga, es capturado en Estados Unidos

La presentadora mexicana y el empresario se encuentran prófugos de la justicia desde hace 4 años, acusados de lavado de dinero, delincuencia organizada y uso de empresas fantasma para desviar recursos públicos.

Compartir:
Inés Gómez Mont y su esposo , Facebook
Inés Gómez Mont y su esposo / FOTO: Facebook

El esposo de Inés Gómez Mont fue detenido en Miami, Florida, por autoridades migratorias de Estados Unidos, según confirmaron varios medios.

Aunque inicialmente el arresto de Víctor Manuel Álvarez Puga se relaciona con temas migratorios, en México enfrenta acusaciones por lavado de dinero, delincuencia organizada y uso de empresas fantasma para desviar recursos públicos.

La Fiscalía General de la República mantiene vigente una orden de aprehensión desde 2021, por lo que el gobierno mexicano podría solicitar su extradición para que Álvarez Puga responda ante la justicia por presuntas operaciones ilícitas que superarían los tres mil millones de pesos.

Las investigaciones contra la pareja iniciaron en 2019. La Fiscalía General de la República (FGR) inició un expediente en su contra por presunta delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Hasta ahora Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Álvarez Puga tienen cuatro órdenes de aprehensión, según reportó el diario Reforma en abril de 2023: una por delincuencia organizada y tres por defraudación fiscal.

Fue en septiembre de 2021 cuando se emitió una ficha roja de Interpol sobre Inés Gómez Mont y su esposo para su búsqueda en más de 190 países.

¿Qué sucede ahora?

A través de la red social X (Twitter) se dio a conocer la ficha que confirma cuál es el estatus legal del esposo de Inés Gómez Mont.

En dicho documento publicado en la cuesta de Azucena Uresti fue emitido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU.

Ahí se encuentra el lugar donde está recluido, así como sus datos personales.

El periódico Reforma dio a conocer que el Gobierno de México podría solicitar su detención con fines de extradición y trasladarlo a una prisión federal.

De ser capturada y hallada culpable por todos los delitos que se le señalan, Inés Gómez Mont podría enfrentar las siguientes penas según las legislaciones:

  • Delincuencia organizada: entre 20 y 40 años de prisión.
  • Operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero): entre 5 y 15 años de prisión, más multa.
  • Peculado: entre 2 y 14 años de prisión, dependiendo del monto involucrado.
  • Defraudación fiscal y delitos fiscales: en los casos agravados, de 3 meses a más de 6 años de prisión.

En Portada

Interpol publica alertas rojas sobre reos fugados en Guatemalat
Nacionales

Interpol publica alertas rojas sobre reos fugados en Guatemala

07:12 AM, Oct 28
La tierra del café recibe la quinta etapa de Vuelta a Guatemala 2025t
Deportes

La tierra del café recibe la quinta etapa de Vuelta a Guatemala 2025

09:34 PM, Oct 27
Ligan a proceso a conductora señalada de atropellar a agente de PMTt
Nacionales

Ligan a proceso a conductora señalada de atropellar a agente de PMT

08:10 AM, Oct 28
Varios heridos tras accidente de bus en ruta Interamericana t
Nacionales

Varios heridos tras accidente de bus en ruta Interamericana

07:18 AM, Oct 28

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaMundial 2026Juegos CentroamericanosSeguridadEstados Unidos#liganacionalCorrupciónEE.UU.Futbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Roblox ,Instagram
Gaming

¿Cuáles son los videojuegos con riesgo de grooming?

Duolingo ,Instagram
Tecnología

Duolingo presenta su propio anime "The Final Test" esta es su fecha del estreno

Limón ,Limón
Moda Y Belleza

Los riesgos de tomar agua con limón en ayunas: entre los mitos y la realidad

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos