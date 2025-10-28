Capturan a Víctor Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont

El esposo de Inés Gómez Mont fue detenido en Miami, Florida, por autoridades migratorias de Estados Unidos, según confirmaron varios medios.
Aunque inicialmente el arresto de Víctor Manuel Álvarez Puga se relaciona con temas migratorios, en México enfrenta acusaciones por lavado de dinero, delincuencia organizada y uso de empresas fantasma para desviar recursos públicos.
La Fiscalía General de la República mantiene vigente una orden de aprehensión desde 2021, por lo que el gobierno mexicano podría solicitar su extradición para que Álvarez Puga responda ante la justicia por presuntas operaciones ilícitas que superarían los tres mil millones de pesos.
Las investigaciones contra la pareja iniciaron en 2019. La Fiscalía General de la República (FGR) inició un expediente en su contra por presunta delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Hasta ahora Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Álvarez Puga tienen cuatro órdenes de aprehensión, según reportó el diario Reforma en abril de 2023: una por delincuencia organizada y tres por defraudación fiscal.
Fue en septiembre de 2021 cuando se emitió una ficha roja de Interpol sobre Inés Gómez Mont y su esposo para su búsqueda en más de 190 países.
¿Qué sucede ahora?
A través de la red social X (Twitter) se dio a conocer la ficha que confirma cuál es el estatus legal del esposo de Inés Gómez Mont.
En dicho documento publicado en la cuesta de Azucena Uresti fue emitido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU.
Ahí se encuentra el lugar donde está recluido, así como sus datos personales.
El periódico Reforma dio a conocer que el Gobierno de México podría solicitar su detención con fines de extradición y trasladarlo a una prisión federal.
De ser capturada y hallada culpable por todos los delitos que se le señalan, Inés Gómez Mont podría enfrentar las siguientes penas según las legislaciones:
- Delincuencia organizada: entre 20 y 40 años de prisión.
- Operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero): entre 5 y 15 años de prisión, más multa.
- Peculado: entre 2 y 14 años de prisión, dependiendo del monto involucrado.
- Defraudación fiscal y delitos fiscales: en los casos agravados, de 3 meses a más de 6 años de prisión.