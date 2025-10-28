Karol G Deslumbra con sus Pies en Vogue World 2025

Durante el glamuroso evento Vogue World 2025, realizado en Los Ángeles, Karol G volvió a acaparar titulares, aunque no precisamente por su vestido. La cantante colombiana deslumbró con un look impecable de Balenciaga, pero lo que verdaderamente llamó la atención fueron sus pies.
Y es que esa parte de su cuerpo se convirtió en el tema más comentado de la famosa fiesta de moda. Mientras la intérprete de Provenza desfilaba con seguridad ante los flashes, muchos notaron un detalle inusual: sus pies lucían completamente naturales, sin esmalte de uñas ni brillo visible.
En un ambiente donde las celebridades suelen apostar por pedicuras perfectas, este gesto generó sorpresa entre los fanáticos y críticos de moda. Para algunos fue "extraño no verlos arreglados", mientras que otros lo consideraron una muestra de autenticidad y libertad estética.
Karol G eligió un minivestido de archivo de Balenciaga, perteneciente a la colección otoño-invierno 2008, una pieza de estilo drapeado que resaltaba su figura. Complementó el atuendo con sandalias transparentes tipo jelly de Amina Muaddi y joyería minimalista de Messika.
Más del look de Karol G
Su cabello rubio suelto en ondas suaves y el maquillaje en tonos neutros completaron el look con un aire elegante y moderno.Sin embargo, el detalle que más comentarios generó fue precisamente la naturalidad con la que mostró sus pies.
Algunos expertos en moda han interpretado la decisión como una declaración de estilo consciente, una forma de romper con los estándares de perfección que dominan las alfombras rojas. El momento se volvió viral en redes sociales, donde miles de usuarios compartieron imágenes y opiniones divididas.
Para unos, fue una decisión arriesgada; para otros, un recordatorio de que incluso en los eventos más exclusivos se puede celebrar la sencillez y lo real. Karol G, conocida por su autenticidad y por desafiar los estereotipos, volvió a demostrar que no necesita seguir las reglas del glamour tradicional para brillar.