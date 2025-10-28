 Nicholas Hagen, portero de Guatemala, se casa
Farándula

¡Se casó! El portero de la Selección de Guatemala, Nicholas Hagen contrajo nupcias con su guapa pareja

A pocos días de uno de los partidos decisivos, el joven sorprendió a sus fanáticos con la noticia.

Nicholas Hagen se pierde lo que resta de la Copa Oro 2025 - FFG
Nicholas Hagen se pierde lo que resta de la Copa Oro 2025 / FOTO: FFG

El guardameta guatemalteco Nicholas Hagen dio un emocionante paso en su vida personal al casarse con su pareja, Maricarmen Ruiz, en la ciudad de Columbus, Estados Unidos.  Los enamorados firmaron ante las autoridades norteamericanas y se tomaron una fotografía para el recuerdo.

Cabe destacar que fue un momento lleno de alegría que ya ha generado numerosas felicitaciones entre sus seguidores. En cuanto al estilo del día, Hagen optó por un look casual, reflejando su personalidad sencilla y relajada.

Foto embed
Nicholas Hagen - Nicholas Hagen

Por su parte, Maricarmen lució un hermoso vestido blanco con delicados detalles florales, que destacaron su elegancia y el espíritu romántico de la ocasión.  La postal de ambos sellando su amor se convirtió rápidamente en tema de conversación en redes sociales, donde los fanáticos del portero no tardaron en expresarles sus buenos deseos.

El enlace matrimonial llega en un momento clave para el deportista, quien se ha consolidado como uno de los jugadores más destacados de la Selección de Guatemala. Su boda representa una etapa de madurez y estabilidad, justo cuando el equipo nacional se prepara para enfrentar un partido decisivo el próximo 13 de noviembre, en el que Guatemala se medirá ante Panamá.

Nicholas Hagen y su nueva etapa

Muchos aficionados consideran que esta nueva etapa personal puede ser un impulso positivo para Hagen, ya que su compromiso y felicidad fuera del campo podrían reflejarse en su rendimiento dentro de la cancha.  Además, su unión con Maricarmen ha sido vista como un símbolo de amor, apoyo y compañerismo, valores que también caracterizan al deporte.

La ceremonia fue sencilla, íntima y cargada de emoción. Sin lujos excesivos, los recién casados demostraron que lo más importante es celebrar el amor auténtico y compartir este momento con quienes más quieren.

Con esta boda, Nicholas Hagen no solo celebra una victoria en el terreno personal, sino que también inspira a sus seguidores a creer en los nuevos comienzos.

