Jayro Bustamante Presenta película en Mar del Plata

El aclamado director guatemalteco Jayro Bustamante, reconocido por su trilogía Ixcanul, Temblores y La Llorona, vuelve a cautivar al mundo del cine. En esta ocasión, vuelve con el estreno mundial de su nueva película "Cordillera de Fuego" en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata.
Tras el éxito de Rita (2024), Bustamante presenta una historia que combina realismo mágico, denuncia social y una poderosa conexión con la naturaleza y la memoria de los pueblos mayas. Cordillera de Fuego marca un nuevo capítulo en la filmografía del director, donde la fuerza de la naturaleza, la corrupción institucional y la resiliencia humana se entrelazan en una narrativa profundamente emotiva.
La cinta narra la historia de Paula, una vulcanóloga que se enfrenta a las autoridades y a poderosos intereses económicos mientras intenta salvar a las comunidades amenazadas por un volcán activo en la cordillera guatemalteca. En medio de la tensión política y la desigualdad social, la protagonista encarna la lucha por la justicia y la esperanza en un país marcado por la fuerza indomable de la tierra.
"Esta película nace del testimonio de sobrevivientes reales. Quise que el cine fuera una herramienta para darles voz y que la comunidad misma participara en su creación", detalla Bustamante.
La película fue desarrollada por La Casa de Producción junto a la Universidad de Edimburgo, Les Films du Vulcan, Melissa Rosales y Jorge Peña, con el apoyo de la Fundación Ixcanul.
Más de la nueva película de Jayro Bustamante
El elenco incluye a María Mercedes Coroy, Tatiana Palomo, María Telón, Enrique Salanic, Juan Pablo Olyslager y Glendy Rucal, entre otros. Cabe destacar que, el proyecto combina investigación científica, compromiso social y formación artística.
Antes del rodaje, Bustamante y su equipo realizaron talleres comunitarios sobre riesgos volcánicos, actuación y producción audiovisual en las zonas afectadas, involucrando a los propios pobladores como parte del elenco y del equipo técnico.
Inspirada en la tragedia del Volcán de Fuego de 2018, la película retrata el dolor, la pérdida y la esperanza de los sobrevivientes, denunciando la falta de respuesta institucional ante el desastre.