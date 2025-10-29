 Christopher Schwarzenegger muestra su cambio físico sorprendente
Farándula

Christopher Schwarzenegger deja ver sus atléticos músculos tras drástica pérdida de peso

El hijo de Arnold Schwarzenegger y Maria Shriver ha mostrado un gran cambio físico luego de perder casi 50 libras.

Compartir:
Christopher Schwarzenegger, Instagram
Christopher Schwarzenegger / FOTO: Instagram

Christopher Schwarzenegger, hijo de Arnold Schwarzenegger y Maria Shriver, mostró recientemente avances en su proceso de pérdida de peso, según imágenes divulgadas por Page Six.

El empresario de 28 años mostró sus bíceps marcados mientras paseaba por un campo de calabazas con una camiseta blanca sin mangas el lunes 27 de octubre. 

Christopher optó por un look informal con pantalones verdes y unos zapatos deportivos al unirse a su hermana Katherine Schwarzenegger y a su esposo, Chris Pratt, para la salida festiva, que también incluyó a las hijas de la pareja, Lyla, de 5 años, y Eloise, de 3 (también son padres de un hijo, Ford, de 11 meses).  

La transformación física de Christopher Schwarzenegger ya se había hecho visible en junio, cuando asistió junto a su padre y sus hermanos a la premiere de la segunda temporada de la serie FUBAR en Los Ángeles.

Katherine fue la primera en mostrar la transformación de su hermano en agosto. Compartió fotos de su salida de verano en aquel momento y los fans más observadores no tardaron en notar la imagen más estilizada de Christopher.

"Un día perfecto", escribió con las fotos en esa ocasión.

Foto embed
Christopher Schwarzenegger - Instagram

En sus palabras

A principios de este año, Christopher Schwarzenegger habló abiertamente sobre su proceso de pérdida de peso durante la primera edición del Beacher Vitality Happy & Healthy Summit en Los Ángeles.

El vicepresidente del Special Olympics Founder’s Council y director de desarrollo en Indus Valley Media, relató que el camino hacia una mejor salud comenzó en 2019, mientras residía en Australia.

"Vi hasta qué punto mi peso me impedía hacer actividades cotidianas", señaló durante un panel en el que también participó Kelly Osbourne.

Foto embed
Christopher Schwarzenegger - Instagram

Recordó que situaciones como querer practicar paracaidismo evidenciaron esas limitaciones, ya que ni él ni sus amigos consideraron posible intentarlo debido a su peso.

Christopher Schwarzenegger expresó que los problemas de imagen corporal se remontan a la secundaria, etapa en la que buscó múltiples soluciones alimentarias, incluidos servicios de comida por suscripción.

En Portada

MP solicita retiro de antejuicio contra Arévalo y Herrera por fuga de reost
Nacionales

MP solicita retiro de antejuicio contra Arévalo y Herrera por fuga de reos

03:38 PM, Oct 29
CC deja sin efecto orden del juez Orellana sobre nulidad de Semillat
Nacionales

CC deja sin efecto orden del juez Orellana sobre nulidad de Semilla

02:36 PM, Oct 29
CSJ, sin conocer solicitud para destituir al juez Fredy Orellanat
Nacionales

CSJ, sin conocer solicitud para destituir al juez Fredy Orellana

01:07 PM, Oct 29
Guatemala firma su mejor presentación en Juegos Centroamericanos t
Deportes

Guatemala firma su mejor presentación en Juegos Centroamericanos

02:30 PM, Oct 29

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaJuegos CentroamericanosMundial 2026SeguridadCorrupciónEstados UnidosReal Madridredes socialesMinisterio Público
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Qué significa que una persona se toque el pelo mientras habla? Según la psicología

Modo ladrón ,Instagram
Tecnología

Activa el "modo ladrón" en tu teléfono para prevenir robos

fantasías y fetiches ,Instagram
Farándula

¿Qué es un fetiche y qué es una fantasía? Expertos lo revelan

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos