Christopher Schwarzenegger muestra su cambio físico sorprendente

Christopher Schwarzenegger, hijo de Arnold Schwarzenegger y Maria Shriver, mostró recientemente avances en su proceso de pérdida de peso, según imágenes divulgadas por Page Six.
El empresario de 28 años mostró sus bíceps marcados mientras paseaba por un campo de calabazas con una camiseta blanca sin mangas el lunes 27 de octubre.
Christopher optó por un look informal con pantalones verdes y unos zapatos deportivos al unirse a su hermana Katherine Schwarzenegger y a su esposo, Chris Pratt, para la salida festiva, que también incluyó a las hijas de la pareja, Lyla, de 5 años, y Eloise, de 3 (también son padres de un hijo, Ford, de 11 meses).
La transformación física de Christopher Schwarzenegger ya se había hecho visible en junio, cuando asistió junto a su padre y sus hermanos a la premiere de la segunda temporada de la serie FUBAR en Los Ángeles.
Katherine fue la primera en mostrar la transformación de su hermano en agosto. Compartió fotos de su salida de verano en aquel momento y los fans más observadores no tardaron en notar la imagen más estilizada de Christopher.
"Un día perfecto", escribió con las fotos en esa ocasión.
En sus palabras
A principios de este año, Christopher Schwarzenegger habló abiertamente sobre su proceso de pérdida de peso durante la primera edición del Beacher Vitality Happy & Healthy Summit en Los Ángeles.
El vicepresidente del Special Olympics Founder’s Council y director de desarrollo en Indus Valley Media, relató que el camino hacia una mejor salud comenzó en 2019, mientras residía en Australia.
"Vi hasta qué punto mi peso me impedía hacer actividades cotidianas", señaló durante un panel en el que también participó Kelly Osbourne.
Recordó que situaciones como querer practicar paracaidismo evidenciaron esas limitaciones, ya que ni él ni sus amigos consideraron posible intentarlo debido a su peso.
Christopher Schwarzenegger expresó que los problemas de imagen corporal se remontan a la secundaria, etapa en la que buscó múltiples soluciones alimentarias, incluidos servicios de comida por suscripción.