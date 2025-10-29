 Elijah Wood sorprende en boda temática de 'El Señor de los Anillos'
Elijah Wood se cuela en una boda temática de "El Señor de los Anillos"

El actor que dio vida al personaje de Frodo convirtió una celebración inspirada en la saga en una experiencia inolvidable.

Elijah Wood, Instagram
Elijah Wood / FOTO: Instagram

Elijah Wood, conocido mundialmente por interpretar a Frodo Bolsón en El Señor de los Anillos, sorprendió a una pareja de recién casados al aparecer en su boda.

El actor irrumpió inesperadamente en la ceremonia temática inspirada en la saga cinematográfica de Peter Jackson que tuvo lugar en el set turístico de Hobbiton, en Nueva Zelanda.

La sorpresa fue organizada por el equipo de Hobbiton Tours, quienes compartieron el momento en TikTok. En el video puede verse cómo Elijah Wood aparece justo antes de que los novios Sharik y Jessica Burgess-Stride firmaran sus papeles de matrimonio, dejando a todos sin palabras.

El actor no solo los felicitó, sino que posó con ellos frente a una de las clásicas casas Hobbit, saludó a los invitados e incluso al oficiante de la ceremonia.

La ceremonia se realizó en medio de una jornada lluviosa en Hobbiton, ubicada en Matamata. Según relató Sharik al Waikato Herald, el clima mejoró en el momento justo.

"Fue un día muy lluvioso, pero la lluvia paró durante aproximadamente 30 minutos y realizamos la ceremonia", dijo.

Cuando la pareja culminaba el acto formal, el propio Sharik experimentó incredulidad al ver a Elijah Wood caminar hacia el altar: "Al principio pensé ‘no, no puede ser él’, luego ‘¡oh, sí, es él!’".

En sus palabras

Una de las películas más esperadas de los próximos años, sin duda alguna, es The Hunt for Gollum. La nueva película del universo de El Señor de los Anillos traerá de vuelta a los míticos personajes que vimos hace más de 20 años, pero también regresará casi todo el equipo creativo de la saga original.

Así lo ha desvelado Elijah Wood, quien ha interpretado al mismísimo Frodo en la saga, durante una conferencia en la DesertCon de México, donde aseguró que era como volver a la trilogía original, ya que no solo vuelven los actores, sino también los principales responsables e incluso miembros del equipo, pues reciclarán muchos lugares de Nueva Zelanda con los mismos trabajadores.

"Lo más emocionante es que, en realidad, se está reuniendo de nuevo al equipo creativo original. El grupo de cerebros detrás deEl Señor de los Anillos—Fran, Peter, Philippa— está muy implicado. Y además, los mismos diseñadores de producción. Se va a rodar en Nueva Zelanda, así que va a mantener mucha continuidad con toda la gente que formó parte de El Señor de los Anillos, y eso me entusiasma muchísimo. Se siente como volver a poner en marcha aquella vieja maquinaria, pero con toda la gente adecuada", dijo el actor.

The Hunt For Gollum - Instagram

