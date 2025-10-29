¿Galilea Montijo Anuncia Muerte de Leticia Calderón en Vivo?

En TikTok comenzó a circular la información sobre la presunta muerte de Leticia Calderón, reconocida actriz mexicana famosa por sus papeles en telenovelas como "Esmeralda", "En nombre del amor", "Amor Bravío", "Laberintos de pasión", entre otras.
Un supuesto video de Galilea Montijo en el que anuncia el fallecimiento de Leticia Calderón se volvió viral en redes sociales, generando preocupación y tristeza.
La noticia se volvió tendencia durante las últimas horas, generando una ola de confusión y mensajes de condolencia en distintas plataformas digitales.
En el video viral, se observa a Galilea Montijo dando un supuesto "anuncio desgarrador", afirmando que Leticia Calderón habría muerto en un accidente doméstico.
"Acaba de fallecer la actriz Leticia Calderón en un terrible accidente doméstico esta mañana", se escucha en la grabación, lo que dio aparente credibilidad a la noticia falsa.
Sin embargo, pocas horas después, la propia Galilea Montijo aclaró la situación. Durante la transmisión en vivo del programa Hoy, la conductora confirmó que efectivamente era su imagen la que aparecía en el video, pero explicó que se trataba de un montaje generado con inteligencia artificial (IA).
Aseguró que ella jamás anunciaría una noticia de esa magnitud sin contar con información oficial y calificó el hecho como un ejemplo preocupante del mal uso de las nuevas tecnologías. Tras las declaraciones de la conductora, se desmintió oficialmente la muerte de Leticia Calderón.
Ella aparece
La actriz mexicana Leticia Calderón reapareció en sus redes sociales y desmiente rumores sobre su fallecimiento al publicar una fotografía en su cuenta de Instagram acompañada del mensaje:
"Estoy vivita y coleando. Excelente semana", dejando claro que se encuentra en perfecto estado.
La intérprete agradeció las muestras de cariño que recibió y aprovechó el momento para invitar a sus seguidores a no creer en noticias sin confirmar.
Su publicación fue recibida con cientos de comentarios de alivio y felicitaciones por parte de sus fans y compañeros del medio artístico.
A sus 57 años, Leticia Calderón continúa activa en el mundo del espectáculo y es recordada por su amplia trayectoria en telenovelas icónicas que marcaron época en la televisión mexicana.