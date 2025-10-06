Galilea Montijo deslumbra en LCDLFM3 con vestido atrevido

Después de 10 semanas de polémicas, alegrías, lágrimas, La Casa de Los Famosos 3 llegó a su esperan gran final con la conducción de Galilea Montijo.
Durante la galas de cada domingo, la famosa presentadora deslumbró con la elección de sus atuendos; sin embargo, en la última transmisión del reality dejó a todos con la boca abierta con su candente vestido.
Galilea Montijo dejó al público boquiabierto al caminar por el escenario con un impresionante vestido dorado metalizado con acabo brillante tipo escamas que reflejaba la luz de forma intensa.
El diseño era de corte sirena con una pronunciada abertura frontal en la pierna, escote profundo en forma de corazón y detalles recortados en la cintura que realzaban su figura.
Lució un peinado ligero y suelto, con ondas largas y definidas que enmarcaban su rostro; para el maquillaje, continuó con el nude para lo labios y usó tonos bronce para resaltar sus facciones.
El vestido dorado que lució Galilea Montijo fue diseñado por Iann Dey, así lo confirmó la conductora en sus redes sociales.
Iann Dey es una firma creada por los diseñadores mexicanos Iván Gallegos y David Marquez. Iann Dey está basada en León, Guanajuato. La marca es conocida principalmente por diseñar vestidos de novia.
Agradece el apoyo
Galilea Montijo se despidió con emoción de la tercera temporada de LCDLF, agradeciendo a su equipo por el esfuerzo y cariño con el que llevaron cada gala a lo largo de las semanas.
La conductora también dedicó unas palabras al público, reconociendo su apoyo constante y la energía que brindaron durante toda la temporada. Con ese mensaje, cerró una etapa llena de emociones, estilo y momentos inolvidables en el reality.
"Se terminó!!! Gracias equipoooo los amo!! Gracias público por estar cada gala!!!"