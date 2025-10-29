Descubre 'La Hora Macabra': Terror Inmersivo en Xela

La capital guatemalteca fue el escenario de uno de los espectáculos más estremecedores del año, y ahora su oscuridad se expande hacia el occidente del país. "La Hora Macabra"**, el recorrido inmersivo de terror que cautivó a cientos de asistentes en la Ciudad de Guatemala, llega por primera vez a Quetzaltenango para ofrecer una experiencia teatral única, donde el arte, el suspenso y el miedo se entrelazan en una puesta en escena sin precedentes.
Creada por Lydian y Ginnie Gray, esta experiencia sensorial está inspirada en clásicos del cine de horror como "El Exorcista" y "El Exorcismo de Emily Rose".
Su originalidad radica en la forma en que el público no solo observa, sino que se convierte en parte de la historia, viviendo de cerca los momentos más aterradores dentro de un escenario cargado de efectos visuales, sonidos envolventes y actuaciones intensas que recrean una atmósfera inquietante.
Durante su temporada en octubre en el Liceo Monte Carlo, zona 1 de la capital, "La Hora Macabra" trasladó a los espectadores a un "convento paranormal", donde el amor, la fe y el mal se enfrentaban en una trama sobre un sacerdote atormentado, un pacto infernal y un brujo que desafiaba las fuerzas divinas.
Los asistentes caminaron por pasillos lúgubres, presenciaron rituales y se enfrentaron a apariciones espectrales, sintiendo que el peligro podía surgir en cualquier rincón. Cada función con entradas agotadas, dejó a los valientes con una mezcla de asombro y adrenalina.
Ahora, el terror se muda al corazón de Xela. Bajo el lema "¡La oscuridad te llama!", la producción promete convertir a Quetzaltenango en un nuevo epicentro del miedo los días 7 y 8 de noviembre de 2025. En esta ocasión, los visitantes serán conducidos por los pasillos de un antiguo orfanato, donde el miedo cobra vida y cada sonido es una advertencia.
La experiencia contará con escenografía de alto nivel, efectos sensoriales envolventes y un elenco profesional, ofreciendo una historia que pondrá a prueba todos los sentidos y desafiará los límites de la valentía.
El evento se realizará en Musas Pub (anteriormente El Cuartito), ubicado en la 13 avenida 7-09, zona 1 de Quetzaltenango, con funciones cada 30 minutos. El costo de entrada será de Q85 por persona, y los boletos ya están disponibles a través de www.viveloonline.com.
La organización recomienda que el ingreso es para mayores de 14 años, debido a la intensidad de las escenas y el realismo de la experiencia.
