 Razones y origen de Halloween: ¿Por qué se celebra el 31 de octubre?
Farándula

¿Por qué se celebra Halloween el 31 de octubre y cuál es el origen de la fecha?

Calabazas, disfraces, sustos y golosinas son algunos de los elementos más populares de la Noche de Brujas.

Compartir:
Halloween, Instagram
Halloween / FOTO: Instagram

Halloween, también conocido como la Noche de Brujas, se celebra el 31 de octubre, una fecha que reúne a fanáticos del terror y los disfraces.  

Cada año, al finalizar octubre, las calles se llenan de calabazas talladas, disfraces extravagantes y niños en busca de caramelos, mientras los hogares se decoran con motivos tenebrosos,  

Si bien es popular en países como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e Irlanda, gracias a la industria cinematográfica y las redes sociales, sus costumbres se expandieron a otras naciones del mundo, como Guatemala.

Según National Geographic, Halloween tiene sus orígenes en los rituales del pueblo celta hace más de dos mil años.

Las comunidades ubicadas en Irlanda, Escocia y el norte de Francia seguían el ritmo de las estaciones: para ellos, el 31 de octubre marcaba el fin de la cosecha y el inicio del invierno, una etapa asociada con la oscuridad y la incertidumbre.

Para señalar este cambio, los celtas celebraban el Samhain, una festividad fundamental en su calendario.  

Durante Samhain, se creía que la frontera entre el mundo de los vivos y los muertos se volvía difusa. Muchos pensaban que algunos espíritus regresaban para visitar a sus familias o ajustar cuentas pendientes.

Para protegerse, los habitantes encendían hogueras, organizaban banquetes y dejaban ofrendas de alimentos en las puertas, como acto de respeto y para evitar el enojo de las fuerzas desconocidas.

Demi Lovato se disfraza del meme que la volvió viral hace una década

La cantante ha sacado un poco de ingenio y le ha dado la vuelta a un meme que se hizo sobre ella en 2005 en el que parecía calva.

A la actualidad

En el siglo VIII, el papa Gregorio III declaró el 1 de noviembre como el Día de Todos los Santos, una fecha en honor a los santos y mártires. Esto convirtió al 31 de octubre en la Víspera de Todos los Santos. 

Con el paso del tiempo, el nombre inglés de esta celebración fue cambiando de "All Hallows Eve" a "Allhalloween" y finalmente "Halloween".

La festividad cruzó el Atlántico y llegó a América principalmente gracias a los inmigrantes irlandeses del siglo XIX. Allí, se transformó en una tradición con nuevas influencias culturales y del cine, hasta consolidarse como una celebración central dedicada a la diversión y el misterio.

El uso de disfraces en Halloween no es solo una costumbre moderna. Su origen se encuentra en las creencias celtas del Samhain. Los habitantes temían encontrarse con seres del otro mundo, por lo que se vestían con pieles de animales y máscaras para pasar desapercibidos o intimidar a los espíritus malignos.

En Portada

Recapturado tras fugarse de Fraijanes II enfrentará proceso penalt
Nacionales

Recapturado tras fugarse de Fraijanes II enfrentará proceso penal

10:36 AM, Oct 31
¿Qué implementos usa un ciclista en la Vuelta a Guatemala?t
Deportes

¿Qué implementos usa un ciclista en la Vuelta a Guatemala?

10:05 AM, Oct 31
Unión Europea expresa preocupación por situación en Guatemalat
Nacionales

Unión Europea expresa preocupación por situación en Guatemala

09:48 AM, Oct 31
PMT implementa operativo especial por inicio de la residencia de Ricardo Arjona t
Farándula

PMT implementa operativo especial por inicio de la residencia de Ricardo Arjona

11:01 AM, Oct 31

Temas

GuatemalaFútbolJuegos CentroamericanosNoticias de GuatemalaMundial 2026CorrupciónSeguridadEstados UnidosSeguridad vialEE.UU.Futbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Qué significa que una persona se toque el pelo mientras habla? Según la psicología

Modo ladrón ,Instagram
Tecnología

Activa el "modo ladrón" en tu teléfono para prevenir robos

fantasías y fetiches ,Instagram
Farándula

¿Qué es un fetiche y qué es una fantasía? Expertos lo revelan

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos