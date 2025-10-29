Amantes del ciclismo lucen sus disfraces en tour nocturno

Los vecinos de la Ciudad de Guatemala que son amantes del ciclismo salieron a las calles la noche de este miércoles 29 de octubre de 2025 para hacer deporte y para lucir sus mejores disfraces de Halloween. Los residentes de la capital lucieron trajes de personajes de televisión y de seres de la mitología local para demostrar su creatividad.
Entre las participantes estuvo Emi, quien llegó hasta la sede de la Municipalidad de Guatemala para lucir su traje de La Catrina. La participante expresó estar feliz por el evento e invitó a que más guatemaltecos se unan para disfrutar de los paseos y dinámicas del Bicitour Muniguate.
Ángel Maldonado, llegó al Bicitour vestido de Terrierfied, personaje que destaca los colores blanco y negro en su vestimenta. Maldonado expresó sentirse bien en el evento y aseguró que este tipo de actividades son "calidad".
Mientras tanto, Rodrigo Golcher, dijo sentirse muy emocionado de participar en el Bicituor Muniguate, por lo que llegó a la actividad con su personaje del Doctor de la Peste Negra.
Marco y Lu, padre e hija, llegaron compartiendo bicicleta y vestidos de calavera y Spiderman. Marco aseguró que el objetivo de disfrutar del ciclismo nocturno es relajarse un momento.
Los organizadores informaron que el Bicitour de disfraces invita a pedalear y promueve la convivencia entre familiares y amigos. Los asistentes hicieron un recorrido sobre sus bicicletas desde las zona 4 hasta las zonas 1, 2 y 3, entre otras.