 Amantes del ciclismo lucen sus disfraces en tour nocturno
Nacionales

Amantes del ciclismo lucen sus disfraces en tour nocturno

Cientos de guatemaltecos participaron en el Bicitour Muniguate, con temática de Halloween.

Compartir:
-
El color y tradición dijeron presente en el Bicitour Muniguate. / FOTO: Omar Solís.

Los vecinos de la Ciudad de Guatemala que son amantes del ciclismo salieron a las calles la noche de este miércoles 29 de octubre de 2025 para hacer deporte y para lucir sus mejores disfraces de Halloween. Los residentes de la capital lucieron trajes de personajes de televisión y de seres de la mitología local para demostrar su creatividad.

Entre las participantes estuvo Emi, quien llegó hasta la sede de la Municipalidad de Guatemala para lucir su traje de La Catrina. La participante expresó estar feliz por el evento e invitó a que más guatemaltecos se unan para disfrutar de los paseos y dinámicas del Bicitour Muniguate.

Ángel Maldonado, llegó al Bicitour vestido de Terrierfied, personaje que destaca los colores blanco y negro en su vestimenta. Maldonado expresó sentirse bien en el evento y aseguró que este tipo de actividades son "calidad".

Mientras tanto, Rodrigo Golcher, dijo sentirse muy emocionado de participar en el Bicituor Muniguate, por lo que llegó a la actividad con su personaje del Doctor de la Peste Negra.

Marco y Lu, padre e hija, llegaron compartiendo bicicleta y vestidos de calavera y Spiderman. Marco aseguró que el objetivo de disfrutar del ciclismo nocturno es relajarse un momento.

Los organizadores informaron que el Bicitour de disfraces invita a pedalear y promueve la convivencia entre familiares y amigos. Los asistentes hicieron un recorrido sobre sus bicicletas desde las zona 4 hasta las zonas 1, 2 y 3, entre otras.

Bicitourmuniguate(12) |

Bicitourmuniguate(12) /

Bicitourmuniguate(11) |

Bicitourmuniguate(11) /

Bicitourmuniguate(10) |

Bicitourmuniguate(10) /

Bicitourmuniguate(9) |

Bicitourmuniguate(9) /

Bicitourmuniguate(8) |

Bicitourmuniguate(8) /

Amantes del ciclismo lucen sus disfraces en tour nocturno | Omar Solís

Amantes del ciclismo lucen sus disfraces en tour nocturno / Omar Solís

Amantes del ciclismo lucen sus disfraces en tour nocturno | Omar Solís

Amantes del ciclismo lucen sus disfraces en tour nocturno / Omar Solís

Amantes del ciclismo lucen sus disfraces en tour nocturno | Omar Solís

Amantes del ciclismo lucen sus disfraces en tour nocturno / Omar Solís

Amantes del ciclismo lucen sus disfraces en tour nocturno | Omar Solís

Amantes del ciclismo lucen sus disfraces en tour nocturno / Omar Solís

Amantes del ciclismo lucen sus disfraces en tour nocturno | Omar Solís

Amantes del ciclismo lucen sus disfraces en tour nocturno / Omar Solís

Amantes del ciclismo lucen sus disfraces en tour nocturno | Omar Solís

Amantes del ciclismo lucen sus disfraces en tour nocturno / Omar Solís

Amantes del ciclismo lucen sus disfraces en tour nocturno | Omar Solís

Amantes del ciclismo lucen sus disfraces en tour nocturno / Omar Solís

“Otro intento ridículo del MP”, señala Gobierno tras petición para despojar de inmunidad a Arévalo y Herrera

La fiscalía vincula a los gobernantes con la masiva evasión de reos de Fraijanes II y les atribuye el delito de incumplimiento de deberes.

En Portada

CSJ inicia proceso para determinar si procede destitución del juez Orellanat
Nacionales

CSJ inicia proceso para determinar si procede destitución del juez Orellana

04:55 PM, Oct 29
Disturbios previo al Xelajú-Real España por la Copa Centroamericanat
Deportes

Disturbios previo al Xelajú-Real España por la Copa Centroamericana

05:42 PM, Oct 29
Costo del fiambre: Estos precios se encuentran en la zona 1t
Nacionales

Costo del fiambre: Estos precios se encuentran en la zona 1

07:29 PM, Oct 29
EE. UU. lanza nuevo ataque sobre lancha en el Pacíficot
Internacionales

EE. UU. lanza nuevo ataque sobre lancha en el Pacífico

07:33 PM, Oct 29

Temas

GuatemalaFútbolJuegos CentroamericanosNoticias de GuatemalaMundial 2026SeguridadCorrupciónEstados UnidosReal MadridEE.UU.redes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Qué significa que una persona se toque el pelo mientras habla? Según la psicología

Modo ladrón ,Instagram
Tecnología

Activa el "modo ladrón" en tu teléfono para prevenir robos

fantasías y fetiches ,Instagram
Farándula

¿Qué es un fetiche y qué es una fantasía? Expertos lo revelan

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos