 Detalles escalofriantes sobre la muerte de Sam Rivers de Limp Bizkit
Farándula

Salen a la luz escalofriantes detalles tras la muerte de Sam Rivers, bajista de Limp Bizkit

Una llamada al 911 permite reconstruir con mayor precisión los minutos previos a que los servicios de emergencia llegaran a su vivienda.

Sam Rivers, Instagram
Sam Rivers / FOTO: Instagram

El pasado 18 de octubre, el mundo del rock se conmocionó tras la muerte de Sam Rivers, bajista y miembro fundador de Limp Bizkit.

La noticia fue confirmada por la misma banda a través de un comunicado en redes sociales, en el que expresaron su profundo dolor por la partida de quien consideraban "el alma del sonido" del grupo.  

Nuevos detalles sobre la trágica muerte de Sam Rivers han salido a flote a partir de la divulgación de la llamada al 911 que alertó a las autoridades.

El reciente reporte publicado por TMZ permite reconstruir con mayor precisión los minutos previos a que los servicios de emergencia llegaran a su vivienda en Florida.

Según la transcripción difundida por el tabloide británico, la persona que llamó al 911 —identificada como Keely— relató entre sollozos que había encontrado al músico "boca abajo en un charco de sangre".

El hallazgo se produjo en el baño de su casa, donde se sugiere que Sam Rivers pudo haber perdido el equilibrio y caído del inodoro antes de golpearse.

Fallece en el lugar

La tensión del momento quedó reflejada en el audio mientras la mujer pedía ayuda con desesperación: "¡Se está muriendo! ¡Se está muriendo! ¡Por favor, tengo que darle la vuelta!".

El operador de emergencias le indicó cómo realizar maniobras de reanimación, y de acuerdo con el reporte, la mujer ya sabía aplicar CPR.

Siguió las instrucciones del personal de rescate hasta la llegada de un agente del condado de St. Johns, momento en el que la llamada terminó abruptamente.  

Cuando las autoridades llegaron, continuaron los intentos por revivirlo, pero finalmente confirmaron su fallecimiento en el lugar.

El reporte indica que el músico presentaba una herida sobre el ojo, posiblemente causada por una caída del inodoro, y que había una pequeña cantidad de sangre coagulada en la zona.

Los agentes revelaron que su rostro y cuello estaban de color azul oscuro, mientras que el resto del cuerpo presentaba un tono rojizo, algo que, según el informe, puede observarse en casos de embolia pulmonar.

Foto embed
Sam Rivers - Limp Bizkit

