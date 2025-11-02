Eugenio Derbez provoca polémica con disfraz de Donald Trump

Eugenio Derbez volvió a ser el centro de la atención la noche de Halloween con un disfraz que rápidamente se convirtió en tendencia.
Fue él mismo quien compartió la polémica imagen en sus redes sociales. El disfraz utilizaba una ilusión óptica que simulaba que el actor iba "montado" en los hombros de un pequeño Donald Trump, usándolo como soporte.
La parte superior del disfraz mostraba a Eugenio Derbez con ropa casual y gesto de sorpresa, mientras que sus piernas parecían descansar sobre los hombros del presidente estadounidense, recreado con una máscara y traje característicos.
El mensaje fue interpretado como una sátira sobre el "peso" que la política migratoria y las posturas de Trump ejercen sobre la comunidad latina en Estados Unidos.
"#HalloweenNights#halloweekend Halloween 2025? ? ", escribió en su publicación.
Su esposa, Alessandra Rosaldo, se unió al actor luciendo un disfraz de la vaquerita Jessie de Toy Story, añadiendo un contrapunto de comedia familiar a la sátira política de Derbez.
Las reacciones
La publicación de Eugenio Derbez desató un intenso debate en los comentarios, reflejando la profunda polarización política en la comunidad latina:
La reacción más popular se centró en el humor negro sobre las políticas migratorias.
"¡Sólo Derbez podía hacer algo así!" fue uno de los comentarios más repetidos, los seguidores de Trump reaccionaron con enojo. En X proliferaron críticas y amenazas: "Te van a cancelar la visa" o "A ver si el Departamento de Estado le quita la visa a ese que se burla de Trump".
Algunos usuarios acusaron a Eugenio Derbez por su "falta de respeto" e incluso de "traicionar a su país" por criticar al presidente estadounidense mientras vive en Estados Unidos. Sin embargo, los fans recordaron que no es la primera vez que recurre a la sátira para cuestionar el poder.
En 2016, el actor ya había dicho al Los Angeles Times que Trump fomentaba "odio y racismo contra inmigrantes". Y en junio de 2025, reiteró su postura durante las redadas del ICE: "No somos criminales".